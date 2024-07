Susana Zabaleta reveló el secreto más asqueroso de este galán de telenovelas, ¿quién es y de qué se trata?

La higiene personal es muy importante en el mundo de la actuación debido a la cercanía que puede haber en ciertas escenas que graban los intérpretes, sobre todo en las partes románticas; sin embargo, no todas las personas son tan escrupulosas con su aseo y la experiencia puede resultar bastante incómoda.

Tal fue el caso de Susana Zabaleta , quien durante una charla reciente se sinceró y reconoció que le resultó muy desagradable realizar escenas de romance con uno de sus compañeros debido al mal olor de su cuerpo. ¿Quién es el galán de telenovelas que no usa desodorante, de acuerdo con la cantante?

¿QUÉ DIJO SUSANA ZABALETA SOBRE EL OLOR DE EDUARDO YÁÑEZ?

En una charla que Zabaleta le ofreció al canal de YouTube “Michismecito” recientemente, la actriz se sinceró y reveló una de las curiosidades más sorprendentes del mundo de la farándula: el olor de Eduardo Yáñez es terrible debido a que el actor se niega a usar desodorante.

“Lo único que me molestaba era que no se ponía desodorante”

Para Susana, grabar escenas de amor con Yáñez le resultó un auténtico tormento debido a su fuerte olor corporal e incluso ella debió hacerle un comentario a su compañero al respecto:

“Lo único que me molestaba era que (Eduardo Yáñez) no se ponía desodorante y cuando eran las escenas de amor entonces hacías ‘iugh’ ”, reconoció la famosa, quien también aceptó que Yáñez le ofreció una disculpa.

“Entonces me vio y me dijo ‘perdón, es que no uso desodorante’ ”, narró Zabaleta, quien concluyó este tema con una comparación reflexiva muy curiosa: “Es como los que no se ponen condón, mejor no”, consideró la celebridad, quien reconoció que este incidente no impidió que ambos se convirtieran en buenos amigos, relación que mantienen hasta ahora.