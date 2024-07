Flor Rubio no se quedó callada y apuntó contra Susana Zabaleta por ‘humillarla': ‘Fue desagradable’

El acalorado intercambio de señalamientos entre Susana Zabaleta y Flor Rubio está lejos de terminar: ahora, la periodista reconoció que se portó mal con la cantante, pero también la señaló a ella por haberla humillado enfrente de su hija.

Como te comentamos ayer en TVyNovelas, el nombre de Flor Rubio se posicionó entre las principales tendencias del día y fue blanco de toda clase de ataques por parte de sus haters luego de que Susana Zabaleta la acusara de haber puesto en riesgo la adopción de su hijo tras ventilar datos sensibles sobre la identidad del pequeño.

A decir de la actriz y cantante, Flor se acercó años después para ofrecerle disculpas por el escándalo desatado debido a sus investigaciones, pero Zabaleta fue tajante: le dijo en aquella ocasión que nunca la perdonaría y desde ese entonces no se hablan.

¿POR QUÉ FLOR RUBIO DIJO QUE SUSANA ZABALETA LA HUMILLÓ?

En una entrevista reciente, Flor Rubio reconoció que no se portó bien con Susana Zabaleta , pero también acusó a la cantante de haberla hecho sentir “muy mal” hace unos años cuando se acercó a pedirle perdón, y es que a decir de la periodista de espectáculos, la también actriz la humilló enfrente de su hija.

Para Flor Rubio, Susana pudo haberse portado con más disposición para escuchar su versión de los hechos, pero en lugar de eso la trató de una forma muy humillante justo en la presencia de Florecita.

“Me humilló delante de mi hija, fue uno de los momentos más desagradables que he vivido, me trató muy mal”, expresó la comunicadora, quien reconoció que la cantante estaba muy enojada con ella; por otro lado, dejó en claro que ella tiene la conciencia tranquila en torno a este delicado tema.

“Al final mi conciencia está tranquila, sabía que no le había hecho nada, me retiré con mi hija, me dolió mucho porque fue delante de Florecita”, reveló Rubio durante la charla.