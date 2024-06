Ricardo Pérez está más enamorado que nunca de Susana Zabaleta: ‘Nos la pasamos a toda m...’

Ricardo Pérez La Cotorrisa, demostró que la diferencia de edad que existe entre él y Susana Zabaleta es sólo un numero, pues la pareja se las ha arreglado para vivir momentos muy románticos sin importar el qué dirán.

A inicios de este 2024, Ricardo Pérez y Susana Zabaleta sorprendieron al mundo de la farándula con su romance , el cual no ha estado libre de controversia desde entonces debido a la enorme diferencia de 30 años de edad que hay entre ambos; sin embargo, al parecer esto no les importa a los famosos, quienes no pierden la oportunidad de presumir el cariño que sienten.

Como si los acaramelados post en Instagram no fueran prueba suficiente, ahora Ricardo Pérez presumió lo bien que se lleva con su novia durante una charla muy personal que tuvo con Yordi Rosado en su programa de radio, en donde brindó picantes detalles de su noviazgo con Susana Zabaleta que hasta ahora permanecían inéditos.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE RICARDO PÉREZ Y SUSANA ZABALETA?

Durante el programa de radio de Yordi Rosado, Ricardo Pérez habló de su controvertido noviazgo con Susana Zabaleta y cómo ambos han sobrellevado las críticas por la diferencia de edad que hay entre ambos.

“Creo que los dos estamos en un punto de nuestra vida en el que marcha perfecto”

“Nos la estamos pasando de maravilla”, presumió el comediante luego de que Yordi le comentara, como quien no quiere la cosa, que ya los había visto juntos y los dos lucían muy bien.

“Creo que los dos estamos en un punto de nuestra vida en el que marcha perfecto”, expresó Ricardo bastante contento, al tiempo que presumió que Susana Zabaleta se la lleva muy bien con sus amigos y, de alguna u otra forma, lograron equilibrar el trabajo con su relación: "¡La verdad, a toda madre!”, reconoció el comediante bastante feliz.

Asimismo, Ricardo Pérez resaltó las cualidades de Zabaleta, a quien calificó como una mujer muy talentosa, muy inteligente y muy culta: “Es una artistaza que mucha gente respeta y cuando entra a un lugar, todo mundo se cuadra, pero más en confianza, es un amor de persona”, aceptó el standupero, quien reveló de igual forma que, cuando se trata de tener la razón, ella siempre domina:

“Sí, ella siempre tiene la razón (…), pero creo que nuestras dos personalidades marchan muy bien”, concluyó.