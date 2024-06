Erika Buenfil defendió a Eduardo Yáñez tras su pleito con una reportera: ‘Si ya saben cómo es...’

El fuerte carácter de Eduardo Yáñez salió a relucir una vez más a inicios de esta semana, cuando el actor protagonizó un auténtico zafarrancho con algunos representantes de medios de comunicación que se dieron cita a las afueras de un evento para entrevistarlo.

El encuentro con los reporteros no salió del todo bien para Yáñez, quien una vez más perdió los estribos y se ganó el odio de casi todo el público, aunque no hicieron falta las personas que alzaron la voz y salieron en defensa del actor, tal y como fue el caso de Erika Buenfil, quien destacó que su compañero no es tan mala persona a pesar de todo.

¿QUÉ DIJO ERIKA BUENFIL SOBRE EDUARDO YÁÑEZ?

Fue durante un encuentro con medios de comunicación celebrado con motivo de la presentación del melodrama Fugitivas: en busca de la libertad que Erika Buenfil fue cuestionada por los reporteros sobre el reciente estallido de Eduardo Yáñez. Es importante recordar que ambos actores ya han trabajado en varios proyectos, por lo que la actriz está muy al tanto del carácter de su colega.

“Si ya conocen cómo es el perro, para qué le patean la reja”

Para Erika Buenfil, Eduardo Yáñez es uno de sus mejores amigos y “tiene un buen corazón” a pesar de que su carácter a veces le juega chueco; sin embargo, reconoció, también tiene la fortaleza de reconocer cuando se equivoca y de arrepentirse.

"Él tendrá que arreglar sus batallas. Yo lo entiendo, así ha sido siempre y luego él se arrepiente porque tiene un gran corazón”, señaló Buenfil, quien se mostró confiada en que las cosas se arreglarán de una u otra manera de modo favorable tanto para Yáñez como para la reportera afectada.