La fuerte reaccion de Eduardo Yáñez tras quitarle el celular a una reportera: ‘Si me va a denunciar, que lo haga’

Como te platicamos en TVyNovelas, la tarde de este lunes Eduardo Yáñez protagonizó un auténtico zafarrancho con medios de comunicación durante la celebración de una alfombra roja; al parecer, todo se desató por la pregunta de una reportera acerca de la religión del actor.

Eduardo Yáñez se molestó tanto con la pregunta, que le quitó el celular a la comunicadora identificada como Paty Cuevas en medio de insultos y hasta golpes, como ella misma lo declaró en exclusiva para TVyNovelas: “Se puso como loco, me golpeó, me jaloneó, me quitó mi paral de selfie y mi teléfono. Sentí miedo”.

¿Pero qué dijo Yáñez sobre las acusaciones en su contra? Luego de este fuerte pleito, el intérprete salió a dar la cara para brindar su versión de los hechos, y estas fueron sus declaraciones posteriores a la agresión.

¿QUÉ DIJO EDUARDO YÁÑEZ TRAS SU AGRESIÓN A UNA REPORTERA?

Ya más tranquilo, Eduardo Yáñez dio la cara minutos después de la trifulca en la que se vio envuelto y aseguró que las cosas nunca ocurrieron como lo declararon los diversos medios de comunicación, ya que él “tiene otros datos” que demuestran que lo contado por los testigos de los hechos es falso.

“Si ella me va a denunciar por algo que no hice, que lo haga, está bien”

Para Yáñez, la reportera fue quien comenzó a provocarlo, pues usó el celular para “picarlo” hasta hacerlo perder la paciencia, y aunque aceptó que sí se lo quitó, aclaró que poco después se lo devolvió con uno de sus asistentes.

“Nos empezaron a empujar hacia adentro, ella me venía picando con el teléfono, agarré el teléfono, se rompió su ‘palito’ (de la selfie), yo seguí mi camino, ya se lo mandé a dejar afuera”, declaró el actor, quien no dudó en asegurar que la prensa hizo grande un suceso que no ocurrió de una forma tan violenta.

Para Yáñez, quien tachó a la reportera Paty Cuevas de ser una persona que ya se había portado agresiva antes con él, quedó muy claro todo: si ella deseaba denunciarlo, estaba en su derecho, pero se mostró confiado en que todo se resolvería a su favor.

“Si ella me va a denunciar por algo que no hice, que lo haga, está bien (…) ya he tenido otras experiencias con ella misma y es sumamente agresiva”, concluyó el explosivo actor.