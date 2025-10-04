Suscríbete
Famosos

Susana Zabaleta lanza duro mensaje contra Samii Herrera por decir que su novio la busca

La actriz opina que la sociedad actual es más crítica con las mujeres que con los hombres

October 04, 2025 • 
Alejandro Flores
susana zabaletaricardo perez.jpg

“No nos van a separar”, advierte Susana

Instagram

Susana Zabaleta reaccionó a la declaración que hizo Samii Herrera sobre Ricardo Pérez.

La cantante, quien también reveló que ya tiene anillo de compromiso, está de promoción por su presentación en Monterrey y ahí habló en el programa de María Julia sobre lo que ha sucedido en semanas recientes.
Zabaleta promueve también su nueva producción discográfica, “Pecado mortal”, la cual se publicó también en formato de acetato y en cuya contraportada aparece una foto de ella con Ricardo Pérez.

Eso dio pie, en la entrevista, para que hablara sobre la polémica que comenzó cuando tuvo un altercado con reporteros en el aeropuerto. La cantante iba acompañada de Ricardo, quien en su afán de avanzar, tropezó y lo pisaron, mientras que Susana trastabilló y casi cae.
“Lo que pasó es que un hombre defendió a su novia”, dijo Susana, quien argumentó que lo que ha vivido son actitudes de misoginia. Para probar su punto, hizo una comparación con Nodal y Ángela Aguilar.

“Yo sé que Angelita no hizo bien pero ahí el culpable, el que estaba casado era Nodal”.

De la misma manera, Zabaleta piensa que los mensajes críticos en su contra demuestran que “siempre se van en contra de la mujer”.

¿Qué dijo Susana Zabaleta de Samii Herrera?

Se refirió entonces también a lo que ha dicho Samii Herrera, quien asegura que Ricardo Pérez la busco el 1 de junio de este año con intenciones de encontrarse “en una cita”.
Zabaleta está segura de que es una mentira.

"¿De veras piensan que van a separarnos por algo así? Y la novia se prestó, yo no sé si le pagaron, seguramente le pagaron para prestarse a eso”.

Ricardo y Susana han reiterado en varia ocasiones, en efecto, que su amor los hace felices y plenos.

Susana Zabaleta Ricardo Pérez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
