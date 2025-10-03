Niurka se lanza contra Susana Zabaleta y critica sus zafarranchos con la prensa

“Susi hay que ser congruente a la hora de enfrentar una polémica”.

Fiel a su estilo, Niurka no se quedó callada y al ser cuestionada sobre su opinión en los desencuentros que han protagonizado Susana Zabaleta y su pareja Ricardo Pérez, fijó su postura.

La vedette, que se ha caracterizado por ser amiga de los reporteros de espectáculos, defendió su papel y aseguró que los medios de comunicación son esenciales para conectar a los artistas con su audiencia.

“Ustedes son una de las esquina importantes. Es el artista, los medios y el público. Es un triángulo obligatorio y necesario. Nadie puede borrar eso”, expresó la cubana.

Y añadió que el peor error que puede cometer un famosos es pelearse con la prensa, ya que son ellos los que transmiten la información. Incluso, puso como ejemplo sus polémicas y aunque señalo que han sido genuinas, reconoció que han sido parte de lo que quiere conocer el público, y que por lo mismo hay que hacer “equipo con los medios”.

“Nadie puede hacer menos, ni al público tratando de subestimarlo, y menos a los medios que transmiten la información de manera que sea. Con polémica, sin polémica. Entonces pelearse con los medios, yo siempre he considerado que es erróneo”, indicó la bailarina.

Niurka le manda mensaje directo a Susana

Aunado a sus declaraciones, la también actriz expresó lo mucho que admira Zabaleta y le aconsejó que fuera congruente para afrontar esta polémica.

“Susana tiene todo mi respeto y tiene todo mi cariño y mi admiración como artista. No puedo brincarme esta parte porque no soy hipócrita, soy honesta. Tiene todo mi cariño, mi respeto como artista. Pero Susi hay que ser congruente a la hora de enfrentar una polémica”, finalizó Niurka.

¿Cómo empezó la polémica?

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez tuvieron un altercado con reporteros que hacen la cobertura de guardia en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Susana tuvo un tropiezo y Ricardo tuvo algunos pisotones. La respuesta fue ejecutada por Pérez ese mismo día junto con Slobotzky, con quien conduce el podcast de La Cotorrisa: hicieron una parodia de los programas de espectáculos.

En un segundo encuentro con la prensa, los periodistas decidieron no entrevistar ni seguir a la artista, más bien la abuchearon.

Zabaleta relató que una vez que recogió su equipaje y salió a los pasillos del aeropuerto, más de una decena de reporteros y camarógrafos la recibieron al grito de “¡Prensa digna, prensa digna!”.

“A la salida de las maletas y empiezan a gritar: ‘prensa digna, prensa digna’. Yo volteo y dije: '¡wow, sí. Prensa digna!. Todos queremos una prensa digna’. Entonces yo hice (levantando el puño) prensa digna y me empezaron a abuchear completamente”, explicó Susana en un video posterior a los hechos.

Con mucha más seriedad, Zabaleta calificó las rechiflas y reclamos como un acto de misoginia, pues asegura que están tratando de responsabilizarla por la polémica que generó Ricardo, su pareja actual.

En un tercer encuentro con los medios de comunicación, la prensa no se acercó a la soprano, aunque ella intentó buscar a los reporteros sin éxito.