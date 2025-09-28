Suscríbete
Regalos, lujos y muy espléndido: así era Ricardo Pérez con Samii Herrera cuando fueron novios

Pérez se encuentra ahora en polémica por la revelación de un mensaje que le mandó a su ex Samii Herrera

September 27, 2025 • 
Alejandro Flores
ricardo perez y samii herrera.jpg

Fueron novios dos años

TikTok

Samii Herrera y Ricardo Pérez fueron novios durante dos años. Su relación, sin embargo, terminó de manera abrupta y en medio de acusaciones de infidelidad.

Samii, una influencer enfocada en la moda y el estilo de vida, recuerda que fue una etapa complicada por todo lo que se dijeron durante el rompimiento de su relación.
“En su momento yo si hablé muy enojada”, dijo Samii en una entrevista para el programa Vaya Vaya.
Esa entrevista fue en febrero de este 2025, cuando Pérez y su actual pareja, la cantante Susana Zabaleta, fueron blanco de un comentario ofensivo de parte de la cantante Mariana Seoane.

“Ya suéltenlos, a ustedes les vale la diferencia de edad, el dinero, lo que hagan; ellos son felices”, opinó la influencer.

La verdad de la relación de Samii y Ricardo Pérez

Ahora Samii está en una posición diferente porque reveló que apenas en junio de este mismo 2025, Ricardo la buscó para hacer una invitación a una cita.

“Yo no acepté, porque por respeto a mi pareja y a su pareja no está bien de ninguna manera”, explicó Herrera, quien también incluso mostró el mensaje que le mandó el creador de La Cotorrisa.

Mientras fueron novios, Samii y Ricardo fueron una pareja feliz, de acuerdo con el testimonio de la influencer.

“Conmigo fue espectacular; en sus momento hablé muy enojada pero ya sané esa situación”

Cuando fueron novios, Ricardo tuvo el enorme despunte con La Cotorrisa, el podcast que hoy es el más escuchado de México. De hecho, Samii explica que durante su romance, tuvieron también una sinergia que impulsó su propia carrera de influencer.

“Yo voy a estar siempre muy agradecida por lo que hizo por mi... y claro que también está lo que hice yo por él”

Respecto a la manera en que Ricardo se comporta en el ámbito del amor, la influencer dice que no tiene queja y por el contrario, tuvo siempre detalles que demuestran que le va muy bien económicamente.

“Conmigo siempre fue muy espléndido, con regalos y grandes detalles”.

Ese rasgo lo conserva pues Susana mostró este fin de semana en su cuenta de Instagram un regalo que le hizo Ricardo: la edición única de un acetato con canciones de Susana pero un booklet con fotos de ellos en situaciones románticas.

Screenshot 2025-09-27 210418.png

Ricardo le mandó un regalo especial a Susana

Instagram

Susana Zabaleta Ricardo Pérez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
