Susana Zabaleta estalló ante el hate a su hijo por ser adoptado: VIDEO

Hace unos días, Matías Gruener sorprendió a más de una persona cuando se dejó ver en la estación Chabacano del Metro de la Ciudad de México para ofrecer un pequeño concierto gratuito que cautivó a los usuarios, pero también hizo que se dispararan las críticas por sus orígenes ya que hasta lo acusaron de “colgarse” de la fama de sus papás para ser famoso.

Para muchas personas, Matías Gruener sí es un joven talentoso con un futuro prometedor en el canto, pero otros consideran que sólo le está “robando el lugar” a artistas que realmente lo merecen. Finalmente, Susana Zabaleta reaccionó a este escándalo y lo hizo con su estilo particular... ¡entérate de todo!

¿CÓMO REACCIONÓ SUSANA ZABALETA A LAS CRÍTICAS A MATÍAS GRUENER POR SER ADOPTADO?

A través de una entrevista con Pati Chapoy divulgada en la más reciente emisión del programa “Ventaneando”, Susana Zabaleta afirmó que tanto ella como Matías, su hijo, son conscientes del impacto que han tenido en el joven todos los comentarios negativos relacionados con el tema de su adopción y, por ello, le dio un consejo muy importante.

A decir de Zabaleta, su hijo Matías Gruener sí se llegó a deprimir por todos los comentarios repletos de odio que le escriben en cada una de sus publicaciones de Instagram y, por ello, le dio fuerzas con unas palabras que también tuvieron “dedicatoria especial” para los haters.

“Le dije: ‘Mi amor, si yo me hubiera parado en esta vida por las cosas que han dicho de mí no tendría esta casa (…) tú tienes una historia conmigo, no podemos olvidar esa historia, estamos orgullosos de quiénes somos, que no lo entiendan afuera, pues perdón, es asunto de ellos’ ”, reveló la cantante.

Por otro lado, Susana Zabaleta dejó en claro que el talento de su hijo es auténtico, por lo que le parece injusto que en lugar de fijarse en todo el trabajo que ha hecho como músico a lo largo de los años sólo le restrieguen ser “el hijo adoptado” de una famosa.

“Matías es mi sustancia, es mi vida, mi corazón, mi amor, es todo… Lo que más le duele en la vida es que, lleva un año entero haciendo música, cantando en miles de lugares, haciendo todo lo que puede para la música, pero lo primero que le preguntan: ‘El hijo adoptivo de Susana Zabaleta’, ¿qué necesidad hay?”, se lamentó.

¿QUÉ DIJO MATÍAS GRUENER DE LAS CRÍTICAS EN SU CONTRA?

Matías Gruener, por su parte, también intentó ponerle un alto a las burlas y comentarios negativos sobre él a través de un post de Instagram en el que dejó en claro que no es correcto que opinen sobre su vida personal.

“Quiero dejar algo claro: mi vida no es un cuento que alguien más pueda narrar. Yo nací así. No elegí mi inicio, pero sí el camino que sigo (…) estoy aquí para decir que ya basta. No necesito que nadie valide mi historia, porque esta historia me pertenece solo a mí”, se lee en parte del conmovedor mensaje.