Aleska Génesis fue eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars 2025… ¡y afuera la esperaba la policía!

La noche de este 10 de marzo 2025, será una noche que Aleska Génesis no olvidará.

Por un lado, Aleska Génesis se convirtió en la quinta expulsada del reality show La Casa de los Famosos All Stars de Telemundo, y por otro, en la puerta la esperaban las autoridades mexicanas con una órden de aprehensión.

Los votos a su favor no lograron superar a sus oponentes. Los nominados de la semana eran Uriel del Toro, Carlos Cruz “Caramelo”, Paty Navidad, Lupillo Rivera y ella, pero fue la venezolana la que se tuvo que despedir por falta de apoyo.

Al momento de conocer la decisión del público, la exnovia de Nicky Jam se mostró atónita, ya que quedó hasta el final con “Caramelo”, que pasó de ingresar como desconocido a convertirse en uno de los favoritos.

Las intrigas, rivalidades y enemistades están cada vez más presentes al interior de La Casa de los Famosos All-Stars, lo que propició que se viviera una semana repleta de confrontaciones entre los nominados, pues reinaba la presión por saber cuál de ellos tendría que salir del reality por decisión del público.

Autoridades armadas la esperaban en la puerta

La periodista Mandy Fridmann confirmó en sus redes sociales que las autoridades mexicanas esperaban a Aleska Génesis en la puerta de La Casa de los Famosos All Stars, con una órden de aprehensión.

“CONFIRMADO #aleskagenesis fue buscada al estudio de @endemol por la procuraduría de México con armas largas y una orden de detención”, escribió.

Primeras imágenes de Aleska, ya a bordo de la patrulla

El periodista Javier Ceriani publicó imágenes del momento en el que autoridades informaron a Aleska de su detención, por lo que la subieron a un vehículo para llevarla a realizarle estudios médicos, conforme marca el protocolo.

A decir del argentino, a Aleska se le habría vencido un amparo, por lo que la Fiscalía habría llegado directamente a detenerla.

Salvador Zerboni vio a los policías

Por su parte, Salvador Zerboni fue testigo de que había autoridades armadas afuera de las instalaciones, algo que no había ocurrido nunca.

“Veo a la policía que viene... ¿a qué va a venir? Mi cabecita, por eso no quiero asumir nada, esperemos que esté totalmente mal yo, pero bueno, habían muchos policías afuera... Y pues no le veo ninguna otra razón. Trataron de entrar cuando estaba yo saliendo, por ese motivo se me quitó la sonrisa de la cara”.

“No creo que sea bueno celebrar. Es más, mañana en la gala ya no es ni nada ni nadie... Yo no soy ejemplo de nadie para criticar, pero sí es un sacón de onda porque la pobrecita, imagínense, pues es un ser humano. No sabemos si es culpable o inocente”.

Zerboni acaba de contar en su live que al parecer la policía fue por Aleska al foro 😦 #LCDLFAlIStars @lacomadritaof_ pic.twitter.com/5O9p7MoVAc — 🥀La Regi 🦁🐼 (@elpotoylaputi) March 11, 2025

¿Por qué la policía buscaría a Aleska?

Hay que recordar que en 2022, Aleska Génesis fue detenida y luego puesta en libertad por el caso de un robo millonario de lujosos relojes.

Y es que, de acuerdo con Univision, “Aleska Génesis fue vinculada a la llamada La Pandilla de las Castellanos luego de supuestamente perpetrar un millonario robo de lujosos relojes”.

Según la periodista Mandy Fridmann, en aquella ocasión Aleska fue involucrada en este caso tras la denuncia deuno de los empleados de la seguridad de Javier Borgio, conocido como El Zar de Los Casinos.

“Javier Borgio estaba en pareja con Michelle Roxana Castellanos, una de las dos hermanas de Aleska. Luego de que terminaran, con escándalo de por medio, Manuel Osorio Refugio las denunció frente a la policía y la fiscalía a Aleska, Michelle y Bárbara (la tercera hermana) del robo de relojes de alta gama de su patrón, el empresario Borgio”, reportó Univision con la información de Fridmann.