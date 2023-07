Matías Gruener nos presenta a su novia y desea que su mamá, Susana Zabaleta, también encuentre el amor

Matías Gruener se encuentra muy feliz, no solamente en el aspecto profesional donde su carrera sigue avanzando, sino también en el plano personal amoroso, pues está estrenando novia: “Estoy emocionado de presentarles oficialmente a mi novia, Sofía; estoy muy contento, llevamos casi cuatro meses, nos conocimos en pandemia y la conquisté cuando nos reencontramos en una fiesta”.

Tener la vena artística no ha significado que a Matías le lleguen las oportunidades en charola de plata, por mucho que sea hijo del productor Daniel Gruener, pues ha tenido que trabajar para conseguirlas, pero ya empieza a ver los frutos de su esfuerzo: “Tuve junta con mi mánager, Rosy Pérez, y un grupo de compositores y productores musicales, y vienen varios sencillos al final del año, un álbum de 12 canciones; estoy muy contento porque también en septiembre ya se estrena Héroes, una película que filmé con Ricardo Arnaiz. He estado haciendo castings, escribiendo, componiendo y muy pegado a la música”.

Si alguien impulsa la carrera de Matías es su mamá, Susana Zabaleta, quien actualmente se encuentra trabajado mucho: “Mi mamá y mi hermana están en Los monólogos de la vagina, muy contentas, les dieron dos funciones más; además, mi mamá tuvo función de Dos locas de remate en Monterrey, además de que está preparando su concierto en el Lunario”.

La felicidad que irradia Matías en el plano romántico le gustaría compartirla, pues tiene el gran deseo de que su madre encuentre pronto una pareja sentimental: “No sé cuándo mi mamá vaya a tener novio, esas son cosas de ella, a mí no me cuenta, pero ya quiero verla con novio, estaría bonito salir todos juntos, porque también mi hermana anda ligando”.

Sobre la participación de su madre en la puesta en escena en la que interpreta a una vagina y sus complejidades, Matías asegura que aunque le es incómodo escuchar esos temas, se siente muy orgulloso de lo que su madre y su hermana, Elizabetha, logran en escena: “Los monólogos de la vagina es una gran obra, fue muy bonito verlas a las dos en el escenario, un poquito incómodo para mí, porque me la pasé pensando: ‘¿por qué tengo que estar escuchando este tipo de cosas?’, pero fuera de eso muy bien; creo que es una puesta que toca, fuera de la comedia, temas bastante importantes que las mujeres tristemente no comentan, y el hecho de que mi mamá y mi hermana las estén contando, creo que están poniendo un granito de arena de su parte”.

Sobre el posible dueto de su mamá y el cantante Peso Pluma en el Lunario, Matías se dice contento y no descarta la posibilidad de unirse a ellos: “Claro que sí, me dio mucha risa cuando me mi mamá me preguntó cómo se escucharía ella con Peso Pluma; yo siempre la apoyo y le dije: ‘si tú quieres, vas’… Si la gente quiere que eso ocurra sería muy bonito, y más con la voz de mi mamá en conjunto con PP, saldría muy bien, es alguien a quien admiro mucho, creo que es de las pocas personas que en la industria de la música le da igual lo que la gente hable de él; no sólo es un ícono en la música, también es muy particular en su estilo y forma de pensar, y mucha gente ha decidido aceptarse como es gracias a él”.