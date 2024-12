La explosiva reacción de Susana Zabaleta ante la posibilidad de que su hijo se enamore de una mujer mucho mayor

Susana Zabaleta, además de ser una gran cantante y actriz, es también una extraordinaria madre de Elisabetha y Matías, sus hijos, con quienes se sabe, lleva una excelente relación en la que la confianza es primordial. No así, para la protagonista de “Sexo, sudor y lágrimas” existen algunos límites que no quisiera que ninguno sobrepase, y uno de ellos precisamente es el enamorarse de personas que les doblen la edad, un sentimiento que sobre todo tiene con el joven de 19 años.

Susana Zabaleta admitió que le molestaría que su hijo Matías salga con alguien mayor

Durante una conversación con “Venga la Alegría”, Susana Zabaleta habló de acerca de diversas cuestiones sobre su vida privada, incluyendo el romance que vive junto a Ricardo Pérez, mismo que ha dado mucho de qué hablar debido a las diferencias de edades.

Precisamente, abordando esta cuestión e imaginando un escenario en el que su hijo menor “queda flechado de alguien más grande”, la artista admitió divertida que no se sentiría en lo absoluto contenta con la idea de que Matías se involucrara con una mujer que sea mucho mayor que él. “Si se le acerca una señora, la mato. Por eso es que yo no conozco a la mamá de Ricardo”, dijo la soprano, revelando que a casi un año de que empezó su noviazgo con el influencer, todavía no tiene convivencia constante con su familia.

Susana Zabaleta admitió que no le alegraría saber que su hijo Matías Gruener tiene una relación con una “señora” Instagram

¿Quién es el novio de Susana Zabaleta? Su historia con el comediante 30 años menor que le robó el corazón

Desde inicios de 2024, Susana Zabaleta mantiene una relación sentimental con Ricardo Pérez, un comediante mexicano conocido por su participación en “La Cotorrisa”. Actualmente, tiene 30 años de edad, cumplidos recién el 22 de noviembre. En contraste, la actriz tiene 60 años, edad que cumplió el pasado 30 de septiembre, de modo que la diferencia entre ellos es de poco más de 30 años.

No obstante, para la pareja este no ha sido un obstáculo, pues en distintas ocasiones ambos han presumido lo profundamente enamorados y comprometidos que están con su romance. Asimismo, han preferido hacer caso omiso a los malos comentarios en torno a la dinámica que tienen, enfocándose únicamente en disfrutar de su historia al máximo.