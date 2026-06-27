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Suavecito

Influencer y creador de contenido, participante de La Mansión VIP

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Famosos
Suavecito publica video del accidente en el que “casi muere” y muestra cómo quedó el razer y su cabeza
El influencer realizaba, junto con dos amigos, un tour tequilero en Jalisco
Junio 27, 2026
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Alejandro Flores