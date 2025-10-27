Suscríbete
Famosos

Eduardo Videgaray defiende a su esposa Sofía Rivera Torres ante las críticas por su aspecto

Sofía forma parte de la actual temporada del programa, donde participa con el modelo Rodrigo Romeh.

October 27, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Sofía-Rivera-Torres.jpg

La concursante de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ ha sido duramente criticada.

Instagram

Luego de ser panelista en ‘La Casa de LosFamosos México’, y conducir otro reality en Turquía, Sofía Rivera Torres y su esposo Eduardo Videgaray dieron la noticia de que estaban esperando a su primer hijo, en octubre de 2024.

Meses después, la pareja reveló que esperaban un niño, quien nació en abril de 2025 y fue llamado Ferrán.

Tras la maternidad, Sofía subió varios kilos y su aspecto cambió visiblemente, hecho que no fue ignorado por sus seguidores y detractores, por lo que Videgaray salió a defender a su esposa, quien es participante del reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

A través de redes sociales, el conductor de ‘¡Qué Importa!’ dio respuesta a las críticas que ha recibido Rivera Torres por parte de usuarios en plataformas digitales.

Sofía forma parte de la actual temporada del programa, donde participa con el modelo Rodrigo Romeh, y juntos se han convertido en una de las parejas favoritas del programa.

Videgaray comentó en una publicación del programa, expresando su respaldo al colocar varios emojis de aplausos, a lo que Sofia respondió: “Te amo, todas quisieran uno como tú, ¿cómo me aguantas?”.

Rivera Torres ha sido parte de otros proyectos televisivos, así como telenovelas, incluyendo su participación en la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’. Su incorporación a ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ fue anunciada semanas atrás, y desde entonces ha mantenido una presencia constante en el programa.

En medio de las burlas hacía la conductora, los usuarios de redes sociales recordaron lo ocurrió en abril de 2024, durante un segmento del programa ‘¡Qué Importa!’, conducido por Sofía, su esposo Eduardo y José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’.

En aquel entonces, los tres presentadores reaccionaban a un clip del programa ‘Juego de Voces’, en el que participaba Lucero Mijares, hija de Lucerito y Manuel Mijares. Las bromas emitidas en tono de “humor negro” fueron interpretadas por el público como burlas hacia el cuerpo y la voz de la joven artista.

@canalestrellasof

#SofiaRiveraTorres y #Romeh son la onceava pareja de #LasEstrellasBailanEnHoy 🤩👏 #Original #Ch

♬ sonido original - Las Estrellas
Durante la transmisión, Videgaray comentó: “¿Cuál es Mijares y cuál es su hija? Si no fuera por el afro, casi no sabemos”.

A lo que Sofía Rivera Torres añadió: “Se parece a Mijares, pero canta como Lucero. Ahí vemos que Dios quita y Dios quita otra vez. No es cierto, Lucerito, no es cierto”.

Minutos después, la presentadora continuó en tono sarcástico: “Mira, eso tiene sus ventajas: si hay fila para el baño de mujeres, entras al de hombres y nadie te dice nada. A mí me gustaría”.

@odalysrp1

Sofía Rivera Torres nos comenta qué es lo que está disfrutando de la casa de los famosos México #sofiariveratorres #lcdlfmx

♬ sonido original - OdalysRP1

El comentario que más indignación generó fue cuando comparó a la joven con Wendy Guevara, exconcursante trans de ‘La Casa de los Famosos México’, insinuando actitudes “poco femeninas”.

EDUARDO VIDEGARAY Sofía Rivera Torres
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
gloria-trevi-sin-filtro-.jpg
Famosos
Gloria Trevi sin filtros en TVyNovelas: "¡Quiero conocer a mis nietos!”
October 27, 2025
 · 
Nayib Canaán
elconquistador--.jpg
Famosos
‘El conquistador': Se estrena el reality que cambió a Julián Gil y Valeria Marín para siempre
October 27, 2025
 · 
Nayib Canaán
efigenia ramos familia pinal
Famosos
Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, amenaza con revelar fuertes secretos de la dinastía
October 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Paul-Stanley.jpg
Famosos
Paul Stanley sufre aparatoso accidente en el concierto de Josi Cuen y Jorge Medina en la Plaza de Toros
October 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
emiliano aguilarpepe aguilar.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar ya sabe quién organizó la gatada que le hicieron los Billboard: "¡Fuiste tu, papá!”
El rapero se sintió humillado por el trato que le dieron en la ceremonia de los Billboard Latinos
October 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
selena quintanilla.jpg
Series y Cine
Nuevo documental muestra videos de Selena Quintanilla antes de ser famosa
La cantante, que murió hace 30 años, se muestra en ese material como una persona divertida y soñadora
October 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
hermano sandraitzel.jpg
Famosos
¿Por qué dejaron con la palabra en la boca al hermano de Sandra Itzel en la Granja VIP?
Durante la gala de eliminación de este 27 de octubre, Emiliano se enfrentó a los críticos
October 27, 2025
sandra itzel.jpg
Famosos
Sandra Itzel es eliminada de la Granja VIP pero le deja un mensaje a Eleazar Gómez
Eleazar lloró cuando Adal Ramones reveló que Sandra Itzel era la segunda eliminada del reality show
October 26, 2025
 · 
Alejandro Flores