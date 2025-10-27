Eduardo Videgaray defiende a su esposa Sofía Rivera Torres ante las críticas por su aspecto

Luego de ser panelista en ‘La Casa de LosFamosos México’, y conducir otro reality en Turquía, Sofía Rivera Torres y su esposo Eduardo Videgaray dieron la noticia de que estaban esperando a su primer hijo, en octubre de 2024.

Meses después, la pareja reveló que esperaban un niño, quien nació en abril de 2025 y fue llamado Ferrán.

Tras la maternidad, Sofía subió varios kilos y su aspecto cambió visiblemente, hecho que no fue ignorado por sus seguidores y detractores, por lo que Videgaray salió a defender a su esposa, quien es participante del reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

A través de redes sociales, el conductor de ‘¡Qué Importa!’ dio respuesta a las críticas que ha recibido Rivera Torres por parte de usuarios en plataformas digitales.

Sofía forma parte de la actual temporada del programa, donde participa con el modelo Rodrigo Romeh, y juntos se han convertido en una de las parejas favoritas del programa.

Videgaray comentó en una publicación del programa, expresando su respaldo al colocar varios emojis de aplausos, a lo que Sofia respondió: “Te amo, todas quisieran uno como tú, ¿cómo me aguantas?”.

Rivera Torres ha sido parte de otros proyectos televisivos, así como telenovelas, incluyendo su participación en la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’. Su incorporación a ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ fue anunciada semanas atrás, y desde entonces ha mantenido una presencia constante en el programa.

En medio de las burlas hacía la conductora, los usuarios de redes sociales recordaron lo ocurrió en abril de 2024, durante un segmento del programa ‘¡Qué Importa!’, conducido por Sofía, su esposo Eduardo y José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’.

En aquel entonces, los tres presentadores reaccionaban a un clip del programa ‘Juego de Voces’, en el que participaba Lucero Mijares, hija de Lucerito y Manuel Mijares. Las bromas emitidas en tono de “humor negro” fueron interpretadas por el público como burlas hacia el cuerpo y la voz de la joven artista.

Durante la transmisión, Videgaray comentó: “¿Cuál es Mijares y cuál es su hija? Si no fuera por el afro, casi no sabemos”.

A lo que Sofía Rivera Torres añadió: “Se parece a Mijares, pero canta como Lucero. Ahí vemos que Dios quita y Dios quita otra vez. No es cierto, Lucerito, no es cierto”.

Minutos después, la presentadora continuó en tono sarcástico: “Mira, eso tiene sus ventajas: si hay fila para el baño de mujeres, entras al de hombres y nadie te dice nada. A mí me gustaría”.

El comentario que más indignación generó fue cuando comparó a la joven con Wendy Guevara, exconcursante trans de ‘La Casa de los Famosos México’, insinuando actitudes “poco femeninas”.