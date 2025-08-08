Sofía Rivera Torres responde al body-shaming tras reaparecer en La Casa de los Famosos México

Sofía Rivera Torres, figura irreverente en la televisión, fue incorporada recientemente como panelista junto a su esposo Eduardo Videgaray (¡Qué importa!) en La Casa de los Famosos México. Su presencia desató un huracán digital con opiniones encontradas. Lo que debería haber sido una aparición más, terminó en una lluvia de comentarios y críticas centradas en su apariencia física.

Usuarios en redes sociales no tardaron en comparar fotografías recientes con su imagen previa al embarazo y muchos le recordaron la polémica que protagonizó con Lucerito Mijares por comentarios sobre su apariencia.

Incluso insinuaron “karma” por sus bromas pasadas: “No se vale que critiquen a Sofía por su peso, aunque ella haya dicho cosas de Lucerito... no somos la patrulla vengadora”, apuntó una internauta con dureza.

No se vale que critiquen a Sofía Rivera Torres por su peso aunque ella se haya burlado hasta el cansancio de Lucerito Mijares por lo mismo. No son la Patrulla Vengadora #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/HF4eWPawyY — Gonzalo (@gonzalopolis) August 5, 2025

Sofía habla claro a sus haters

Desde su cuenta de Instagram, la conductora se plantó frente al escarnio digital con una respuesta firme: “priorizará la lactancia”. Sofía Rivera Torres señaló que el aumento en su peso se debe a un proceso hormonal derivado de la lactancia. “No estoy ni cerca del peso que tenía antes del embarazo. Hablé con mis doctores y me dijeron que, por el tema hormonal que tengo, ‘vas a estar súper hinchada todo el tiempo que tú decidas dar lactancia’”.

Aunque reconoció que desea recuperar su figura para que le vuelva a quedar la ropa, no dudó en declarar: “Si tengo que elegir entre eso y seguir alimentando a mi hijo, voy a elegir a mi hijo siempre”. Una frase que pone en jaque a quienes buscan juzgar los cuerpos femeninos.

“Obviamente quiero volver a estar flaca... pero si la decisión es entre volver a estar como antes o seguir alimentando a mi hijo, voy a elegir a mi hijo siempre” Sofía Rivera Torres

“Hay mucha mala leche”

Este episodio encendió recuerdos de su controversial comentario hacia Lucerito Mijares. Varios le recriminaron esa doble moral: “¿Cómo duele que te hagan bullying, no?”, “Solo te están regresando un poco de las mismas burlas” o “Quien se lleva se aguanta” fueron algunas de las respuestas más directas.

Ante esto, Sofía Rivera Torres habló del fenómeno del body shaming con humor y determinación. Dejó claro que algunas de las fotos que circulan en internet son montajes y que ella misma está trabajando en su recuperación: “Ese cuerpo de la foto no se debe a la maternidad, no es el karma… es sencillamente edición y mucha mala leche”.

La conductora mostró la foto original que tomó y la comparó con la versión editada: “Si bien es cierto que estoy lejos del cuerpo que solía tener debajo de estas chichis gigantescas y pesadísimas con las que he decidido alimentar a mi hijo, empiezo a ver rastros de mi viejo abdomen”.

Y concluyó con una frase que deja callados a muchos: “¿El gusto que le ha dado a tantas personas pensar que estoy súper gorda será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima? Nos vemos esta noche en La Casa de los Famosos”.