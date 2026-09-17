Arturo Carmona confiesa si Melenie le reclamó por adelantar la noticia de su embarazo

En las últimas semanas, el nombre de Arturo Carmona ha estado por todos lados. El motivo: haber hablado públicamente sobre el embarazo de su hija Melenie antes de que ella misma confirmara la noticia, situación que desató especulaciones, reclamos y una nueva polémica con Alicia Villarreal.

Lo vimos durante una presentación musical en Coyoacán y, aunque la conversación inevitablemente giró alrededor del embarazo, el actor dejó claro que para él lo más importante es que su hija está feliz y viviendo esta etapa con tranquilidad.

“Estoy muy contento, feliz. Creo que me involucra poder estar feliz, ahorita me siento como pavorreal”, fueron sus primeras palabras.

Melenie, de 27 años, confirmó finalmente su embarazo el pasado 27 de agosto a través de sus redes sociales, después de varias semanas de rumores. La joven compartió una fotografía en blanco y negro y acompañó la publicación con la frase: “El secreto que ya no era tan secreto”, poniendo fin a las especulaciones que habían comenzado desde junio.

La controversia surgió porque, aparentemente, Arturo ya había hecho comentarios sobre la próxima llegada de su nieto durante una presentación de Perfume de Gardenia, despertando la molestia de Alicia Villarreal por la manera en que se había adelantado la noticia y defendió que correspondía a su hija y a su pareja decidir cuándo hacerla pública.

Arturo Carmona, Alicia Villarreal y Melenie Televisa, Instagram

Pero si alguien esperaba encontrar a un padre preocupado por un posible reclamo de su hija, se llevó una sorpresa. El intérprete asegura que entre ellos no existe ningún conflicto por lo sucedido. “Mi hija y yo estamos bien. Eso es lo más importante. Ella está llevando este proceso de una manera muy hermosa, con mucho amor, en un entorno muy bonito. No hay por qué manchar lo de alrededor y menos a la familia”, expresó frente a TVyNovelas.

La pregunta era inevitable: ¿Melenie le reclamó por haber hablado antes de que ella hiciera el anuncio? Su respuesta fue clara. “Mi hija no me reclamó nada. Está contenta, está feliz, y él también, lo demás no es relevante”.

Para Arturo, la espera de tres meses antes de anunciar un embarazo es una decisión que muchas mujeres toman por precaución, pero entiende que cada familia maneja sus tiempos de manera diferente. “Yo creo que todas las futuras mamás esperan que pasen tres meses para poder dar la noticia. Pero bueno, cada quien lleva sus procesos y en eso no me puedo meter”.

Sobre las versiones que aseguraban que él había soltado la noticia durante una función teatral, el actor prefiere no entrar nuevamente en una discusión que, considera, ya involucró demasiado a su hija. “Eso de que yo lo solté en el teatro no está muy claro. Ya no quiero entrar en detalles porque he entrado en una polémica innecesaria”. El exfutbolista también cuestiona la manera en que se construyó parte de la historia alrededor de sus declaraciones y de las palabras previas de Alicia.

Así, mientras los medios siguen atentos a cada movimiento de esta familia, Arturo intenta quedarse con la parte que considera verdaderamente importante. Melenie ya confirmó su embarazo, está feliz y no hubo reclamo por parte de ella hacia su padre. Para él, eso basta para dejar atrás la discusión y disfrutar una nueva etapa que espera con enorme ilusión: convertirse en abuelo.