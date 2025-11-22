Suscríbete
Famosos

Shiky ya fue dado de alta y habla desde casa, tras librar terapia intensiva e intubación

El exhabitante de La Casa de los Famosos mandó un mensaje a amigos y familiares

Noviembre 21, 2025 • 
Alejandro Flores
shiky.jpg

Shiky, en su casa

Instagram

“Ya estoy en casa”, dice Shiky. en un video en el que se le escucha todavía sin mucha potencia en la voz.

Él mismo explica que no puede forzar mucho la voz ni hablar mucho, luego de una infección de muelas se le complicó hasta el punto de que tuvo que ir al hospital.
La gravedad del padecimiento fue tal que fue internado en terapia intensiva y debió someterse el proceso de intubación.
A una semana del trance, el exhabitante de La Casa de los Famosos grabó un video desde la terraza de su casa (a donde subió sin el permiso de “Abrahamsito”, su novio) para agradecer las muestras de apoyo.

“Gracias a todos los que me han mandado un mensajito, una oración; gracias a Abrahamsito, mi ángel de la guardia que no me ha soltado de la mano ni de noche ni de día”.

También mencionó al médico que lo recibió en urgencias y a las dos especialistas que estuvieron a cargo de su operación.

“Sólo quería decir que los amo”, escribió Shiky en el video en el que aparece con una gorra y una playera cafés.

El conductor fue finalista de La Casa de los Famosos, reality show en el que formaba parte del Cuarto Día junto con Dalilah Polanco y el Guana.

El agradecimiento de Shiky

Precisamente mencionó en el video que muchas de las personas que conoció en ese proyecto se ocuparon de su salud.

“Quiero agradecer a todos los amigos que pudieron venir a verme cuando les dije que no estaba bien. A los que me enviaron un mensaje, a todos los amigos de La Casa de los Famosos, muchas gracias”.

Finalmente, Shiky hizo mención de su familia que vive en España y que no pudo viajar para visitarlo pero que ha estado al pendiente de su evolución.

“Los amo con todo mi corazón”, dijo Shiky.

Shiky La casa de los famosos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
