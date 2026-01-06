Suscríbete
Famosos

Ganador de ‘La Granja VIP’ denuncia abusos de cuando era niño; señala a ‘Cachirulo’ y a un sacerdote

El actor abrió un episodio traumático en su infancia y adolescencia.

Enero 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alfredo-Adame.jpg

El conductor narró cómo quisieron tocarlo en su infancia y adolescencia.

Instagram

“Este cuate que siempre estaba ahí me empezó a agarrar”.

El ganador de ‘La Granja VIP’ dejó boquiabiertos a todos tras narran episodios insólitos y traumáticos de su infancia y adolescencia que involucran abusos, especialmente tocamientos.

El actor Alfredo Adame se sinceró y describió que Enrique Alonso, mejor conocido como ‘Cachirulo’, quien gozara de fama y reconocimiento por su programa infantil ‘Teatro Fantástico’, que se transmitió de 1955 a 1969, quiso atacarlo sexualmente.

@bran.lagunas

♬ sonido original - JR

Según contó en el podcast ‘Barrio Glamour’, cuando apenas tenía 11 años conoció al presentador en una tienda departamental y ahí, ‘Cachirulo’ lo invitó a su departamento.

“Este cuate que siempre estaba ahí me empezó a agarrar y luego me dijo ‘vamos a mi departamento, vivo en Altavista’. Me tocó, me espanté, lo aventé y salí corriendo” —relató.

El traumático evento dejó en alerta al ganador de ‘La Granja VIP’, quien narró que Enrique Alonso no fue el único que quiso abusar de él sexualmente.

Víctima de otros intentos de abuso

El también conductor de televisión expresó que tuvo que enfrentar otras experiencias con miembros de instituciones religiosas.

“A los 14 años un sacerdote me quiso violar en un retiro espiritual porque yo estaba en escuela marista; a los 15 me quiso abusar otro, y luego en la secundaria fue el director de la escuela”, indicó Adame.

Y añadió que estas vivencias forjaron su carácter y le enseñaron a defenderse: “A los tres les di porque ya era cinta negra y por eso me cambié al colegio Franco Español”.

El presentador considera que estas experiencias influyeron en su personalidad y en sus decisiones. Y finalmente, su apertura sobre los abusos también busca visibilizarlos, aunque él prefiera mantener un perfil reservado respecto a los detalles más íntimos.

alfredo adame cachirulo
Ericka Rodríguez
Ericka Rodríguez
