Sarah Bustani queda como una dama al hablar de Dalilah Polanco y Shanik Berman tuvo que disculparse

A finales de la década de 1990, Eugenio Derbez y la diseñadora Sarah Bustani mantuvieron una relación que fue muy comentada en los medios de comunicación. Después, el actor estuvo con Dalilah Polanco.

Debido a que la actriz participa actualmente en La Casa de los Famosos México, a algunas personas les pareció pertinente recordar su pasado amoroso. Tal fue el caso de Shanik Berman, quien apareció en el programa ‘Con permiso’ junto a Martha Figueroa y declaró:

“Acuérdate que Eugenio Derbez vivía con Sarah Bustani hacía 7 años y de repente Dalilah, según lo que me contó mi Sarita, que le decía Eugenio Derbez, ‘¿sabes qué? Tengo que pensar unas cosas’, y la muchacha que tenían le decía a Sarah, ‘se vino a quedar a dormir en su cama la señora Dalílah’”.

Sarah Bustani reaccionó a lo dicho por Shanik Berman

Tanto en sus redes sociales, como en entrevista para ‘De primera mano’, la diseñadora Sarah Bustani aclaró la situación: Ni odia a Dalilah ni fue la causante de su separación con Derbez.

“Shanik es mi amiga, me quiere muchísimo, de hecho ella me presentó a Eugenio. Pero también tengo que decir, yo nunca viví con Eugenio, entonces Dalilah no se pudo haber metido a mi casa”.

Sarah dijo: “Han pasado 22 años, las mujeres ya no nos tiramos entre mujeres. El señor está casado, yo estoy comprometida y por respeto a Alessandra nunca hablo de él, lo evito”.

Por si fuera poco, Sarah Bustani se negó a hablar mal de la participante de La Casa de los Famosos México: “Dalilah me trató muy bien siempre en su programa; ella era conductora de un programa donde yo era invitada a la sección de moda. Ella jamás me hizo una cara, es super simpática. Yo lo tengo superadísimo y estoy segura que ella también”.

“Yo he visto lo simpática que es Dalilah. Yo soy Team Noche, pero jamás respaldo algo que sea ofensivo”.

Además, Sarah Bustani dejó claro algo: “Dicen ‘fueron las ex’. No, él es el ex de dos mujeres super exitosas: una empresaria con éxito y una actriz que está en el mejor programa con más rating. El que debería de presumirnos es aquel”.

Shanik Berman tuvo que disculparse

A la par de la reacción de Sarah Bustani, Shanik Berman apareció su visita al programa Hoy para retractarse y ofrecer una disculpa a Dalilah Polanco.

“Quiero pedirle una disculpa a Dalilah Polanco porque dije que era la tercera en discordia con Sarah Bustani y Eugenio Derbez, y como yo no estuve ahí, no les detuve la vela ni les sostuve el colchón, una disculpita”.