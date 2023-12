Sergio Mayer confirmó que sí ha cobrado a nombre de Wendy Guevara, pero hizo una aclaración clave

Wendy Guevara reveló, hace unos días, que Sergio Mayer intentó hacerla firmar unos documentos para apropiarse de los derechos de su imagen; ahora, el exGaribaldi dio su versión de los hechos.

La fama de Wendy Guevara subió a niveles que nadie se imaginó luego de que la influencer ganara en La Casa de los Famosos; sin embargo, esto también le ha acarreado dificultades, como la misma “Perdida” le contó a Yordi Rosado en una charla que tuvieron recientemente, en donde señaló a Sergio Mayer de haber tratado de apoderarse de los derechos de su imagen :

“Te lo juro, ya van dos veces que me da ese papel. Tú crees que le voy a dar los derechos para que cobre por mí, está loco el Sergio, pero me cae bien. Perdono, pero no olvido”, declaró la famosa en aquella ocasión, asegurando que logró darse cuenta a tiempo y no firmó nada.

SERGIO MAYER RESPONDE A LOS SEÑALAMIENTOS DE WENDY GUEVARA

Sergio Mayer no se quedó callado ante estas acusaciones, y reveló ante varios reporteros que Wendy Guevara sí firmó algunos contratos con él en donde le cedió su imagen para campañas publicitarias e incluso algunos proyectos de televisión:

“Yo creo que no tiene ni idea de lo que declara porque las cartas me las firmó"

“Ella tuvo que firmarme unas cartas por dos contratos que yo le conseguí. Yo creo que ella no sabe, porque yo veo las cosas con sus abogados y Wendy se dedica a estar trabajando, a estar arriba de un escenario”, señaló Sergio Mayer, quien aceptó que existe la posibilidad de que Wendy ni siquiera se hubiera dado cuenta de ello porque negoció con los abogados de la influencer, no con ella.

“Yo creo que no tiene ni idea de lo que declara porque las cartas me las firmó, sí, sí me las firmó porque hay dos contratos que yo le conseguí y quien le pidió que viera las cosas conmigo fue Televisa”, sostuvo el famoso.

Por otro lado, Sergio Mayer dejó en claro que todo lo ha hecho de forma legal, en su faceta de empresario: “Mi empresa cobra y le paga a ella de los contratos que yo le conseguí, a eso me dedico... ¿Dónde está lo malo en hacer negocios?”, señaló.