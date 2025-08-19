VIDEO: Así fue la caída de Jorge Hernández, de Los Tigres del Norte, en pleno concierto

Los Tigres del Norte se presentaron en San Luis Potosí y ocurrió un incidente que pudo haber tenido consecuencias graves, pero afortunadamente todo quedó en un susto.
Y es que Jorge Hernández, vocalista y acordeonista de Los Tigres del Norte, sufrió una caída en pleno escenario. El video se volvió viral en redes sociales.
La caída ocurrió el pasado 17 de agosto, durante la presentación en la Feria Nacional Potosina 2025 (Fenapo).
En el video difundido en redes sociales, se observa al músico de 72 años caminar sobre el escenario con su acordeón, vistiendo una chamarra roja y un sombrero negro.
Parte del equipo necesario para dar el concierto estaba en el piso, y provocó que Jorge se tropezara. Hernández cayó de costado y se dio un golpe que incluso se escucha a través del micrófono.
Su sombrero también se cayó, pero él se reincorporó para seguir cantando. Hernán Hernández, su hermano y compañero, se acercó para ayudarle, así como parte del staff, que arreglaron el equipo sobre el escenario.
Los Tigres del Norte se presentaron ante más de 152 mil asistentes, que disfrutaron de casi cuatro horas de concierto, con éxitos como “Aquí Mando Yo”, “La Reina del Sur”, “La Puerta Negra”, “Jefe de Jefes”, “Golpes en el Corazón” y “La Mesa del Rincón”.