¡Esta es la comisión que Sergio Mayer quería quitarle a Wendy Guevara!

Nuevamente, Wendy Guevara ha sido tendencia en las redes sociales. Y es que las declaraciones que ofrece en distintas entrevistas se vuelven virales y causan estragos en sus compañeros del medio, entre ellos, Sergio Mayer, quien siempre sale salpicado con las confesiones de la estrella transgénero.

Desde que abandonó el reality show, el cantante de Garibaldi estuvo detrás de Wendy para representarla, incluso, se había hablado de que él le insistía en que firmara un contrato para administrar sus ganancias.

“Le dije: ¿Por qué me estás dando ese papel?, Te lo juro, ya van dos veces que me da ese papel. Tú crees que le voy a dar los derechos para que cobre por mí, está loco el Sergio, pero me cae bien. Perdono, pero no olvido, luego no podemos cometer los mismos errores o que te peluseen como antes te peluseaban”, dijo Guevara en una entrevista con Adrián Marcelo.

Además, según Jorge Carbajal, “Sergio Mayer pedía un 42 por ciento de comisión, es por eso que ambos tuvieron conflictos”.

“Entonces en los papeles que me ha hecho firmar el pinche Sergio, me ha aventado un papel que dice: ‘Cedo mis derechos de cobranza’, de no sé qué…”, reveló Wendy.