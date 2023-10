La mamá y la hermana de Wendy Guevara responden a quienes las acusan de fraude: '¡No somos estafadoras!’

Al ver el enorme furor que Wendy Guevara estaba causando tanto en televisión como en redes sociales, Fabiola Vázquez y Jessi, mamá y hermana de la influencer respectivamente, se volvieron emprendedoras con la tienda oficial de la famosa en donde ofrecían algunos artículos con su imagen.

Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer: Además de ser tachadas de “oportunistas”, Fabiola y Jessi fueron acusadas de fraude luego de que incumplieran con algunos pedidos debido a su inexperiencia en negocios de este tipo.

Ahora, las familiares de Wendy Guevara hablaron en exclusiva para TVyNovelas para defenderse de las acusaciones de fraude y contar qué pasó exactamente.

“JAMÁS LE HEMOS ROBADO A NADIE”

Durante la charla, Fabiola y Jessi contaron lo que ocurrió con la mercancía de Wendy Guevara:

“La tienda se cerró porque Wendy ya tiene su nombre registrado, ya es talento de Televisa”

“Más bien, no ha pasado nada. Nosotras nos asociamos con una tienda para hacer la entrega de los artículos, y ellos dijeron que, cuando saliera Wendy de ‘La casa de los famosos’, si ella no quería, todo estaría bien, se le iba a respetar. Efectivamente, salió mi hija del programa, y entonces nos dijo que ahora pertenece a Televisa, que no podía seguir con estos negocios”.

“En ese mismo momento se lo comuniqué a estas personas, y ellos lo vieron bien porque Wendy no firmó contrato, ni nada. Al final, lo que pasó es que ellos se han tardado en entregar algunos pedidos, son pocos, y es mentira que haya una demanda de por medio”, detalló la señora Fabiola, la mamá de Wendy.

Por su parte Yessi, hermana de la influencer, afirmó que este tipo de situaciones no les afecta porque tienen un grupo de Telegram especial para esta situación:

“Simplemente se agotaron las prendas y les dijimos que no había problema, que se les regresaba su dinero”

“En lugar de perjudicarnos, nos beneficia porque da de qué hablar y todo mundo nos pregunta; eso está chido. En los grupos de redes sociales en los que estamos, nos apoyan porque nos conocen, la mayoría sabe dónde vivimos, qué hacemos, qué somos... No somos personas oportunistas, nunca lo seríamos; jamás le hemos robado nada a nadie, no somos estafadoras”, aseguró Yessi.

“Simplemente se agotaron las prendas y les dijimos que no había problema, que se les regresaba su dinero. Ofrecimos disculpas y pedimos que esperaran; si no lo querían hacer, con confianza se les regresaba lo que invirtieron, pero hubo mucho rumor. El colmo es que todo el problema se originó por una sola prenda”.

“TODO ESTÁ EN ORDEN”, ASEGURA LA FAMILIA DE WENDY

La señora Fabiola aseguró que, más allá de los rumores, el asunto con las prendas de Wendy quedó finiquitado luego de que su nombre quedara registrado tras su salida de “La casa de los famosos México":

“Todo está en orden, ya se arregló esa situación; la tienda se cerró porque Wendy ya tiene su nombre registrado, ya es talento de Televisa, y por respeto y lealtad prefirió dejarlo hasta ahí. Ya si ellos quieren hacer algo por su cuenta, ahí estaremos como familia haciéndole publicidad”, detalló.