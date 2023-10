¿Detienen a Sergio Mayer? Esto es lo que sabemos de la situación del actor

Sergio Mayer encendió las alarmas entre sus seguidores... ¿Fue detenido?

Sergio Mayer aclaró los rumores de una supuesta detención tras darse a conocer que su nombre aparece en el reciente libro de la periodista Anabel Hernández, ‘Las señoras del narco’.

“Quiero denunciar el hecho y advertir a usuarios de redes sociales y a fans del riesgo de abrir enlaces donde dicen que fui detenido, así van a poder evitar que sean víctimas de la ciberdelincuencia y de que les roben sus datos. En los últimos días han estado corriendo noticias derivadas de acusaciones en un libro de una periodista y también basadas en una serie de Netflix (‘La oscuridad de la luz del mundo’). Ahora corre el rumor de que fui detenido y encarcelado, todo eso es mentira, no hagan caso de eso... No pertenezco ni he pertenecido a ningún grupo religioso”.

“La periodista solamente vende libros, a eso se dedica, no tiene nada que pueda presentar en mi contra más que dichos, chismes y diretes y si las tiene por ahí, como dice, que haga la denuncia correspondiente a las autoridades y no solamente esté lucrando y utilizando mi nombre en sus novelas de ficción”, indicó Mayer en sus redes.

Finalmente, el exdiputado mencionó que también todos los señalamientos que hay en su contra forman parte de una campaña de desprestigio de cara a próximas elecciones para un cargo público.

“En política no hay coincidencia. La intención de dañar mi imagen y mi reputación con noticias falsas, es porque quizá esté incomodando a algunos grupos de poder. Que me pueden ver como una posible amenaza en el contexto electoral y preso recurren a noticias de campañas sucias para desprestigiarme a través de historias inventadas”.