‘Samo’ le contesta a Mario Domm y se defiende tras ser EXHIBIDO por no cantar en Irapuato: “me siento violentado”

“La ropa se lava en casa, no se lava en casa ajena… Así que siento que el comentario de Mario me tiene aquí…”.

Luego de las declaraciones que emitió Mario Domm en contra de su compañero en ‘Camila’, ‘Samo’, tras ausentarse del concierto que la banda tenía programada en la Feria de las Fresas, en Irapuato, el cantante se defiende.

“Me quiero disculpar con los fans y el público en general. Les doy toda la razón de que hayan escrito tantas frases llenas de odio en redes sociales, yo también lo hubiera hecho, porque no tienen la información detrás del desafortunado comentario de Mario en el escenario”, indicó.

Para ello, convocó a una conferencia de prensa en la que no solamente respondió a los dichos de Domm, sino que también se disculpó con sus seguidores.Y es que, según dijo, su ausencia obedece a temas legales que no se lograron resolver a tiempo, y no por una falta de compromiso como aseguró Mario.

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“Yo tenía la esperanza, y estaba en comunicación con mi mánager, esperando que las cosas legales se arreglaran para subirme al escenario con mis compañeros”, agregó.

Y abundó sobre los dichos de Domm durante el espectáculo, donde lo señaló directamente: “Cuando yo vi al otro día el comentario de Mario tan violento, me dolió muchísimo. Me gustaría que se disculpe con los fans, por la información errónea que dio en el concierto, porque yo quería estar”.

‘Samo’ no dudó en afirmar que se ha sentido “violentado” en más de una vez y también expuso diferencias al interior de ‘Camila’.

“Lo que sucede en el escenario con nosotros tres es impresionante. A veces hemos tenido ciertas fricciones o pláticas muy ríspidas y, a veces, muy violentas, donde la falta de ética ha estado presente donde me he sentido violentado y he tenido que estar callado y subirme a cantar”, expresó.

“La música hace lo suyo en el escenario. Compartimos con el público y sonreímos, bromeamos y parece que no pasa absolutamente nada, pero creo que si he vivido momentos que, repito, de alguna manera y en algún momento, voy a platicar todo lo que he vivido en el proceso de este proyecto”, agregó.

‘Samo’ no quiso entrar en detalles sobre la supuesta violencia que ha vivido dentro del la banda, sin embargo, aseguró que ha llegado a sentir como “el invitado incómodo” en varias ocasiones.

“Esto es sólo un fragmento de las muchas veces que ha pasado de manera interna, donde sé que es una casa que construimos… la casa se llama ‘Camila’ y esa casa la construimos los tres, pero me siento como el invitado incómodo”, expuso.

Además, el mánager de ‘Samo’, señaló que las declaraciones del cantante no se hacían “desde la confrontación sino desde el derecho del público de conocer la verdad completa” y que la razón de su ausencia en el show de Irapuato se debía a un tema legal y firmas de contratos.

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“La ropa se lava en casa, no se lava en casa ajena… Así que siento que el comentario de Mario me tiene aquí… el comentario de Mario me puso en este lugar porque tengo que explicar a la prensa y al público la razón por la cual yo no estuve en el show de Irapuato no fue no fue porque no quise hay muchas cosas detrás”, sentenció.

Finalmente, ‘Samo’ reveló que “el último mensaje que recibí o leí de mi compañero fue: ‘me arrepiento de haberte invitado de nuevo a cantar con ‘Camila’’”.