Sabrina Sabrok se apuntó para ser la Aventurera ‘más rockera’... ¿pero qué dijo de Irina Baeva?

¿Te imaginas a Sabrina Sabrok Aventurera? La actriz argentina defendió a Irina Baeva y se apuntó para formar parte de la obra, pero con un cambio radical en la música de la obra.

Fue en un encuentro reciente con medios de comunicación que la actriz y conductora argentina no dudó en dar a conocer su punto de vista sobre esta polémica que surgió luego del desastroso estreno de Aventurera: el musical en el Salón Ángeles hace dos semanas.

En medio de la ola de críticas al trabajo de Irina Baeva, Sabrina Sabrok optó por ser más optimista en cuanto al tema y defendió el trabajo de la actriz rusa; sin embargo, reconoció que la famosa “no baila” e incluso se apuntó para interpretar a “Elena Tejero” bajo una serie de curiosas condiciones, ¿te gustaría ver a la argentina como la nueva Aventurera?

¿QUÉ DIJO SABRINA SABROK SOBRE IRINA BAEVA?

Para Sabrina, el baile no es uno de los fuertes de Irina Baeva; sin embargo, fue mesurada con su opinión e incluso hizo un llamado a fijarse en otros aspectos que podrían jugar a su favor; por ejemplo, que es una mujer hermosa y muy sensual, lo que la convierte en una buena Aventurera.

“Una rusa no va a bailar tanto, pero se va a ver hermosa, quién no quisiera estar como ella”

“Aunque no baile ella está hermosa, la verdad. (…) Si buscan una latina, obviamente va a bailar más, una rusa no va a bailar tanto, pero se va a ver hermosa, quién no quisiera estar como ella”, reconoció la argentina, quien aceptó que sí le gustaría trabajar en este popular musical, pero con un cambio radical que le sacó una sonrisa a más de una persona.

¿QUÉ CONDICIONES PUSO SABRINA SABROK PARA TRABAJAR EN AVENTURERA?

¿Te imaginas una edición de Aventurera en versión rock? Para Sabrina, esa sería la única condición que pondría para interpretar a “Elena Tejero”, pues la actriz reconoció que aunque baila muy bien, el género de cumbias predominante en la obra no es de su gusto... ¡ella sería una Aventurera más rebelde!

“Tendría que ser una Aventurera más rockera, más fuerte, más heavy, una onda así la verdad”

“Yo sí bailo, pero a mí me gusta el rock (…). Tendría que ser una Aventurera más rockera, más fuerte, más heavy, una onda así la verdad”, aseguró Sabrock , quien aceptó que no le gustan las cumbias ni el reggaetón, sino géneros musicales más pesados.

En caso de que las canciones e incluso la trama de Aventurera fueran modificados para tener este curioso giro de 180 grados, entonces Sabrina Sabrock sí le pediría una oportunidad a Juan Osorio... por supuesto, esta posibilidad se antoja como algo muy lejano, aunque todo podría ocurrir.