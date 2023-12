Sabrina Sabrok ya no aguanta sus implantes de seno, pero se niega a quitárselos por esta razón

Sabrina Sabrok debe retirarse de urgencia sus llamativos implantes de seno que le dieron fama; sin embargo, la modelo todavía no quiere quitárselos a pesar de que ella misma reconoció que ya no los soporta.

La argentina, que saltó a la fama gracias a su exuberante figura, ya padece de severos problemas de salud debido a sus cirugías estéticas, pues se ha sometido a 15 procedimientos de aumento de busto que ahora le han pasado factura, sobre todo a su espalda, con el paso de los años.

Sin embargo, y a pesar de que Sabrina Sabrok aceptó en la posada de TVyNovelas que “ya no soporta sus tetas”, prefiere conservarlas y, en lugar de removerlas en su totalidad como le recomendaron los médicos, sólo reducirá el tamaño de sus senos.

¿POR QUÉ SABRINA SABROK NO SE RETIRARÁ LOS IMPLANTES DE SENO?

Sabrina Sabrok se sinceró con los medios de comunicación y detalló las dos razones por las que no quiere quitarse los implantes: por orgullo y porque quiere continuar su carrera subiendo contenido para adultos en una conocida plataforma, e incluso aceptó que fantasea trabajar con Belinda y Ninel Conde :

“Sí es por salud, pero la cuestión es que yo quiero seguir grabando videos y así con mis tetas”

“Quiero hacer algo con Ninel Conde y Belinda, aunque sé que ellas dirán que no porque no hacen porno, entonces se quedará como eso: una fantasía”, señaló la modelo, quien habló también sobre sus enormes senos:

“Voy a aguantar lo más que pueda porque ya no quiero quitarme. El médico dice que sí, pero yo digo que no, ahí me estoy aguantando el peso”, reconoció Sabrina.

“Sí es por salud, pero la cuestión es que yo quiero seguir grabando videos y así con mis tetas. Sé que me afecta la salud, pero tengo que aguantar un poco más (...) yo me hice 15 aumentos y otra vez pasar por eso (proceso de recuperación) , no, no”, declaró la celebridad.