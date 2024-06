¿Juan Osorio correrá a Irina Baeva de Aventurera? El productor aclaró los rumores

La nueva versión de Aventurera con Irina Baeva en el papel principal no tiene ni una semana de haberse estrenado y ya pidieron la salida de la actriz rusa en redes sociales, ¿qué dijo Juan Osorio

Como te platicamos en TVyNovelas, el estreno de Aventurera: el musical este fin de semana estuvo plagado de críticas debido a aspectos que fueron desde las coreografías hasta las fallas en el vestuario de los personajes que hicieron que los internautas estallaran en contra de Irina Baeva y hasta de Juan Osorio, el productor de la obra.

Para los internautas Irina Baeva no canta ni baila, motivos suficientes que podrían significar su salida de este montaje realizado en honor a Carmen Salinas que no acabó por cuajar entre la audiencia... no obstante, Juan Osorio hizo un llamado a la calma y dejó en claro que, al menos de momento, la actriz rusa continuará al frente de la obra a pesar de los ataques a su trabajo.

¿QUÉ SE SABE DE LA SALIDA DE IRINA BAEVA DE AVENTURERA?

Juan Osorio ya había sido muy claro en cuanto al tema de Aventurera: se siente seguro de sus decisiones como productor de la obra y eso incluye la continuidad de Irina Baeva en este polémico proyecto.

“Es una temporada corta, pero la vamos a cumplir. No le voy a quitar el apoyo a Irina”

Las críticas acerca de Aventurera siempre estarán presentes dada la naturaleza polémica de la obra, Juan Osorio lo sabe y es por ello que se mantuvo firme en su decisión: Irina Baeva continuará al frente de la obra a pesar de los ataques debido a que hay un contrato de por medio que ninguna de las partes tiene planeado cancelar.

“Tenemos un contrato, no creo que sea momento de bajarse ni ella ni yo”, aseveró Osorio de manera contundente, al tiempo que aclaró que aunque se trata de una temporada corta, no dejará de apoyar a la actriz rusa .

“Es una temporada corta, pero la vamos a cumplir. No le voy a quitar el apoyo a Irina”, aseguró el productor, quien recordó otro caso en el que le dio su primera oportunidad a una vedette que luego se hizo muy famosa: Niurka .

"¿Quién le dio su primera oportunidad a Niurka? No nos olvidemos, tenemos que ser agradecidos con la vida”, concluyó Osorio.