¿Romina Marcos, en Aventurera? La hija de Niurka retó a Irina Baeva y sus fans explotaron: VIDEO

¡Romina Marcos se apuntó para ser la nueva Aventurera

No le importó nada, ni siquiera que su papá, Juan Osorio , estuviera al frente de la obra: para Romina Marcos, el fiasco de Irina Baeva como la nueva Aventurera es simplemente imperdonable y, segura de su talento, aseguró que ella podría hacer un mejor trabajo, por lo que ya se apuntó para interpretar a “Elena Tejero”.

¿Te imaginas a Romina haciéndose famosa con el mismo papel que lanzó al estrellato a Niurka, su mamá? Para la joven, quien intenta abrirse camino en el mundo del entretenimiento, la idea no suena tan descabellada debido a que, como ella dijo, sus raíces latinas podrían jugar a su favor... ¡quién sabe!

¿QUÉ DIJO ROMINA MARCOS SOBRE SER LA NUEVA AVENTURERA?

En un encuentro con medios de comunicación publicado por el periodista Eden Dorantes en su canal de YouTube, Romina Marcos le lanzó unos fuertes dardos a Irina Baeva y se animó a revelar que ella haría un mejor trabajo en el escenario como Aventurera.

“Si ahorita no me toca, pues no me toca, si quieren que algún día represente a ‘Elena Tejero’, pues lo haré”, expresó Romina, quien aceptó que aunque Irina Baeva sí se esfuerza mucho para dar lo mejor de sí en el escenario, ella tiene muchas ventajas sobre la rusa, pues incluso recordó que ganó en un reality show de baile.

“Después de ver su participación ahí dije ‘sí puedo’, sí puedo hacer mejores cosas que ella (…) gané un reality de baile”, reveló la hija de Niurka.