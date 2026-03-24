Roxanna Castellanos goza los 50 tras reconciliarse con la edad: “Estoy muy orgullosa de que se me vea mi edad”

En el marco del estreno de la temporada 20 de la serie “Vecinos”, la actriz Roxanna Castellanos abrió su corazón a TVyNovelas para hablar sobre el paso del tiempo, las inseguridades que enfrentó al llegar a los 40 y cómo ha logrado reconciliarse con su edad mientras da vida a uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana.

Al término de la grabación del último capítulo de la temporada 21, y con sentimientos encontrados, Castellanos confesó que el proyecto sigue tan fresco como el primer día.

La actriz destacó que su personaje, Vanesita, ha tenido una evolución importante en los últimos episodios, especialmente a raíz de su convivencia con una joven en la trama.

“Mi personaje en estas temporadas tiene más juego y estoy muy contenta. Hace tres temporadas, aproximadamente, entró al proyecto Abril Di Yorio, una chica a la que Elías Solorio (productor) le dio la oportunidad y es una muy buena co-mediante. Entonces, mandaron a mi personaje, Vanesa, a vivir con ella y ya se imaginarán toda la aventura de una cuarentona viviendo con una joven de 20 años, a todo lo que se enfrentan las distintas generaciones. Es muy divertido”.

“CUANDO RECIÉN CUMPLÍ LOS 40 HUBO UN ROLLO❞

A pesar de los cambios en la historia, Roxanna dejó claro que la esencia de Vanesita permanece intacta. “Aunque ha ido cambiando, su esencia siempre es la misma, en su mente cree que es muy chistosa, pero cuenta chistes y no se ríe nadie. Sin embargo, ha ido creciendo y evolucionando, como es la vida misma; ella empezó en la serie de 20 años y yo tenía veintitantos, estaba muy chavita”.

En este sentido, detalló cómo el personaje ha intentado adaptarse sin éxito a ciertos arquetipos: “De hecho, en una temporada intentaron meterme a un galán, pero nada más no, porque Vanesita nada más no da una”.

Más allá de la ficción, Roxanna habló con honestidad sobre cómo el tema de la edad la afectó en el plano personal y profesional. “Sí, cuando recién cumplí los 40 hubo un rollo. Lo que pasa es que hay un deterioro físico. El mío fue a los 42, de los 41 a los 42 años empecé a sentir muchas inseguridades”.

“SÉ QUE SOY UNA SEÑORA Y LO DISFRUTO MUCHO”

Roxanna Castellanos tiene 53 años en 2026, y recordó los pensamientos que la atormentaban en aquella época, vinculados directamente a su permanencia en la industria y en la serie: “Yo pensaba: ‘Vanesa ya no encaja’. De hecho, al actor que me trajeron de galán, yo le llevaba 15 años y pensaba: ‘La gente se va a dar cuenta de que ya estoy ruca; pero ahora ya juegan con eso, con las patas de gallo y todo eso, pero sí me afectó en su momento”.

Reveló que esa etapa de incertidumbre se prolongó por varios años: “Fueron como cinco años de inseguridad, y ahora los 50 los estoy gozando porque ya no me quiero sentir joven, ya sé que soy una señora y lo disfruto mucho. Soy una señora joven”, enfatizó.

Finalmente, compartió cómo logró atravesar ese proceso hasta llegar a la aceptación plena. “Tardé unos años, pero de repente dije que yo no iba a competir con ninguna actriz de 30 años, yo ya tengo una trayectoria y es importante aceptarme como soy y ya no pelearme con mis patas de gallo, ahora las amo. Estoy muy orgullosa de que se me vea mi edad”.