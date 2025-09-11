Daniela Luján no soñaba con casarse pero le sienta la vida de casada: ¿qué piensa de ser mamá?

En medio de los reflectores, un set abarrotado de técnicos y el murmullo constante de sus compañeros que ensayan líneas, Daniela Luján se abre paso con una sonrisa tranquila. La encontramos en plena grabación de Papás por siempre, la esperada continuación de Papás por conveniencia, una producción que ha despertado la nostalgia de quienes crecieron con aquella generación de talentos infantiles y que ahora los ve renacer como adultos consolidados.

A sus 37 años, Daniela vive una etapa que ella misma describe como plena y serena. Durante una entrevista con TVyNovelas, entre cámaras apagadas y un breve respiro de la grabación, la actriz no duda en afirmar: “Me va muy bien en mi vida de casada, estoy muy contenta”.

Al hablar de su relación con Mario Alberto Monroy, su esposo, Luján se muestra reflexiva. Explica que el matrimonio llegó como un regalo inesperado, más allá de lo que había imaginado en sus años de juventud.

“Yo creo que mejor, o sea, como que no me atrevía a soñar muchas cosas y todo lo que he aprendido y vivido con Mario ha sido muy bonito, desde el noviazgo hasta la boda, pasando por lo que vino después”, confiesa la recordada protagonista del éxito infantil Luz Clarita.

Daniela Luján recuerda que nunca fue de esas mujeres que soñaban con un vestido blanco desde niñas. “No era una mujer que me visualizaba con un vestido de novia, pensaba que si sucedía, pues qué bien, y si no, no pasaba nada. Pero cuando lo viví, pude confirmar que es algo muy hermoso”.

Más allá de lo romántico, Daniela subraya el profundo compromiso que implica unirse en matrimonio.

“Pensaba que el matrimonio no cambiaba a la gente, pero sí, entendemos que somos definitivamente el uno para el otro, vamos juntos contra lo que suceda, ya si estoy yo conectada, intubada, él es quien decide sobre mi vida, ya no es mi mamá, ahora es su responsabilidad. Suena fuerte, pero es un acto de confianza que brinda el matrimonio”.

En Papás por siempre, Daniela interpreta a Clara Luz, un personaje lleno de matices y vicisitudes que contrastan con la serenidad de su vida real. Ella misma lo reconoce: “De ninguna manera me siento identificada con los temas que se plantean en la trama y creo que eso es lo divertido, porque uno decide dedicarse a esto, justo por jugar a cosas que no tienes en tu cotidianidad”.

“Imagínate pasar por todo lo que atraviesan mis personajes, no (risas), tanta vicisitud, tanto drama, de ninguna manera. Yo, obviamente, he tenido una vida más tranquila de las que vemos en las novelas”.

¿Y sobre la maternidad?

Daniela Luján ha sido clara sobre un tema que a menudo genera debate: la maternidad. La actriz ha declarado en diversas ocasiones que no contempla tener hijos.

En una entrevista para Venga la alegría en 2022, Luján explicó: “Sigo como muy clara con eso, yo no quiero tener hijos. Mi pareja tiene una hija, pero no quiero esta responsabilidad ni este compromiso, no me siento capaz, tampoco tengo este reloj biológico, ni tampoco tengo este instinto maternal que de pronto nos surge”.