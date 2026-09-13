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Carlos Trejo dice que hay dinosaurios vivos en Costa Rica ¡y Kunno le cree!

La conversación sucedió en La Granja VIP, donde Trejo aseguró: el gobierno de EU no te permite llegar a la isla donde están los dinosaurios vivos

Septiembre 13, 2026 • 
Alejandro Flores
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Carlos Trejo

Instagram LG VIP

La conversación fue corta pero cada diálogo la hacían más difícil de creer.

Carlos Trejo, como se sabe, es un convencido de lo extrasensorial, lo extraordinario, lo bizarro y lo metafísico.
Pero en esta ocasión se atrevió a desafiar lo científicamente comprobable: la creación de dinosaurios mediante ingeniería genética.
Carlos Trejo hablaba con Kunno y Azalia Ojeda sobre teorías de la conspiración en la historia de la humanidad cuando de pronto, Trejo soltó una aseveración impactante.

“Es más, para que te vayas de espaldas, en Costa Rica existe la Isla de Sorna; es donde pasaron la película Jurassic Park, en esa isla se supone que hay dinosaurios y no te permiten llegar”.

Kunno, con cara de asombro y con genuina intriga lo iterrumpe para preguntarle: "¿Por qué?”.
Trejo, ya encarrerado, alimenta su teoría:
“Por el gobierno de Estados Unidos y de Costa Rica, lo tienen prohibido”.

¿Carlos Trejo cree en que hay dinosaurios en la actualidad?

Es evidente que Carlos Trejo en realidad está contando la historia de la película Jurassic Park, cuyo universo sucede en la Isla Sorna... la cual, obvio, solo existe en la ficción.

Azalia decidió seguir con la narrativa y mientras Kunno los escuchaba con asombro, le dijo:

“Lograron hacer réplicas de los dinosaurios y están vivos”.

La premisa de Jurassic Park, película de Steven Spielberg, es exactamente esa: un millonario financia la extracción de ADN de dinosaurio para hacer réplicas genéticas en la Isla Sorna.

“No te dejan llegar (a la isla)”, dice Trejo.

Kunno hace entonces un comentario confuso:

“O sea, no entendieron las películas”.

Da a entender que sabe de la saga de Jurassic Park pero no alcanzó a descubrir que Trejo le estaba contando precisamente el guión de la primera.

Carlos Trejo Kunno La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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