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Familia de Adrián Marcelo engañó a los productores para sacarlo de La Casa de los Famosos

El creador de contenido reveló que incluso hubo insultos el día que salió del reality show

Septiembre 12, 2026 • 
Alejandro Flores
ADRIÁN MARCELO.jpg

Adrián Marcelo, dos años después

ViX / captura Youtube Adrián Marcelo

Adrián Marcelo reveló más detalles de su salida de La Casa de los Famosos.

El creador de contenido y apostador estuvo en la segunda edición del reality show pero su participación terminó de manera abrupta luego de que dentro de la Casa comenzó a recibir acusaciones de violencia de género.
Su enfrentamiento contra Gala Montes y Briggitte Bozzo detonó incluso reacciones de la Secretaria de la Mujer, que pidió que fuera sacado de la Casa para evitar más mensajes machistas.
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Adrián siempre negó las acusaciones y argumentó que su pleito con Gala no estaba relacionado con el género. A ese conflicto, se sumó su discusión con Arath de la Torre, con quien cruzó incluso algunas acusaciones personales.
Finalmente, Adrián Marcelo, tras una gala en la que fue cuestionado por Odalys Ramírez, pidió su salida.

Durante una hora, Adrián estuvo en el confesionario y luego salió de La Casa. Lo que pasó durante esa hora ha sido un misterio alrededor del cual existen muchas versiones.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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A dos años del evento, Marcelo decide revelar detalles hasta ahora desconocidos.

¿Qué pasó la noche en que salió de La Casa de los Famosos?

Asegura que uno de sus dos hermanos llamó por teléfono a la producción del reality para exigir que lo dejaran salir.
Ante la negativa de los productores (Rosa María Noguerón y Paly Alonso), el tono de la llamada subió de tono para dar paso incluso a una amenaza.

“Si no lo sacas... no sabes en qué te metes”, gritó uno de los hermanos, de acuerdo con el relato que hizo el propio Adrián en un podcast en el que entrevistó a Ricardo Peralta.

Adrián Marcelo cuenta que cuando finalmente accedieron, Paly Alonso (al que Adrián se refiere como “el argentino”) le dijo:

“Tu mamá tuvo una serie de complicaciones”.

Ahora, Marcelo revela la verdad:

“Eso no fue cierto, resulta que mis hermanos mintieron y dijeron que mi mamá estaba mal para que me dejaran salir”.

Adrián Marcelo cuenta que uno e sus hermanos llegó incluso a los insultos con los productores hasta que finalmente accedieron a que saliera del reality.

Adrián Marcelo La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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