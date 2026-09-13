JC Chávez era como un Rocky Balboa mexicano; documental de ViX revela similitudes con la película de Stallone

Entre otras confesiones, Julio César Chávez habla de su infancia con un padre violento y alcohólico.

“Mi padre era una persona muy trabajadora pero tenía esa enfermedad del alcoholismo y me dolía que a veces insultaba a mi madre”, revela el boxeador mexicano más importante de la segunda mitad del siglo XX.

La declaración es parte del documental de ViX, “Chávez VS Chávez”, que se estrenó este fin de semana y en el cual, por primera vez, habla de su infancia, su juventud y sobre todo, su primer campeonato mundial en la división de Súper Pluma.

Sobre sus primeros años de vida, Chávez revela un drama familiar.

“Había muchas carencias en la casa porque eramos 12 hermanos. Y mi padre tenía... pues muy mala tomadera. A veces eran las 4 o 5 de la mañana y nos sacaba de la casa porque se ponía muy agresivo con mi madre... y a mí me daba mucho sentimiento”.

En el documental dirigido por Diego Osorno, el boxeador (conocido como el mejor libra por libra) repite una cosa: “Yo no quería ser como él, no quería ser como él”.

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¿En qué se parecen Julio César Chávez y Rocky Balboa?

Julio César Chávez era un boxeador amateur reconocido en el ámbito local de Tijuana pero sin proyección profesional. De hecho, en la clasificación de los Súper Pluma estaba ubicado hasta el número 10, es decir que había nueve boxeadores que podían ser retadores para el campeonato mundial antes que él.

Pero sucedió que el número 1 en la clasificación de aquella época era Mario el Azabache Martínez, y su equipo quería un retador “fácil” para disputar el campeonato. El plan era armar una pelea contra alguien carismático pero que le permitiera al Azabache lucirse.

“Se lo dieron a Julio porque querían que el Azabache Martínez fuera campeón del mundo”, asegura Amalia Carrazco, la novia de JC en aquellos años.

La historia tiene varias similitudes con la primera película de Rocky, en la que un boxeador consagrado, Apollo Creed, busca un retador carismático pero a modo para lucirse.



Igual que Rocky en las dos primeras películas de la saga, Julio César Chávez se tomó muy en serio el reto e hizo una preparación épica.

“Toda la preparación fue en México y a veces nos llovía y así lloviendo entrenábamos, fue una preparación muy loca, de mes y medio, dos meses”

Las similitudes entre la pelea de JC Chávez y la segunda película de Rocky

La pelea entre JC Chávez y el Azabache Martínez se realizó el 13 de septiembre de 1984 en el Olympic Auditorium de Los Ángeles.

“Era un hecho que el Azabache iba a noquear a Julio, ya tenían la fiesta preparada”, recuerda uno de los amigos del boxeador mexicano.

Pero no sucedió así: igual que Rocky en la segunda película de la saga, Julio César Chávez hace una pelea perfecta, con el estilo de boxeador fajador que siempre lo caracterizó.

En el round 7, Chávez consumó su victoria de película: noqueó al Azabache Martínez, quien terminó, igual que Apollo Creed en la película, sangrando copiosamente del rostro.

A partir de entonces comenzó la leyenda de Chávez: popular, querido, idolatrado, invencible.

