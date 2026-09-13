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Fiesta mexicana en La Casa de los Famosos impulsa teoría de que Yahir será el ganador

Una coincidencia con Aldo de Nigris y Mario Bezares parece indicar una tendencia

Septiembre 12, 2026 • 
Alejandro Flores
yahir mariobezares aldo de nigris.jpg

Yahir, Mario y Aldo

Instagram VIX

Yahir es un habitante que genera sentimientos encontrados: unos lo aman por su carácter de líder pero a otros les parece que es un jugador anti climático ya que no genera conflictos.

El cantante estaba nominado esta semana por segunda vez consecutiva pero gracias a que ganó el reto de salvación, pudo quedar fuera de la placa ya que se salvó a sí mismo.
Eso lo coloca en la antesala de la etapa final de La Casa de los Famosos.
Y ahora, además, surge una teoría de que ya se sabe que él será el ganador del reality show de TelevisaUnivision.
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Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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La teoría de que Yahir ganará La Casa de los Famosos México

Como cada año, La Casa de los Famosos llega al 15 de septiembre en una etapa decisiva y coincide con la celebración de una fiesta mexicana.

En esta ocasión, y por primera vez en la temporada, hubo música en vivo para amenizar: La Arrolladora Banda el Limón.

Pero lo que llamó la atención de los seguidores de La casa es el atuendo que usó Yahir. Como sucede en todas las fiestas de los viernes, la producción entregó a los habitantes el vestuario que usaron y que va de acuerdo con la temática elegida.
A Yahir le entregaron un vestido de charro... que es el mismo que usó Aldo de Nigris en 2025 y Mario Bezares en 2024... y los dos fueron ganadores de La Casa de los Famosos.

@vix

Se prendió la fiesta de #LaCasaDeLosFamososMx 🔥🕺 ¿Dónde empieza la fila para que @Aaron Mercury nos baile así? 🫢 Suscríbete a #ViXPremium y disfruta de todas las cámaras 24/7 sin censura. (Disponible en 🇲🇽 y LATAM). @Aldo T De Nigris @Abel Saenz R.

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Esta coincidencia alimentó la teoría de que Yahir será el ganador del reality show este año.

Hay que considerar, sin embargo, que en el caso del Mario Bezares, el modelo es efectivamente el mismo pero en un color diferente.

Mario Bezares Yahir Aldo de Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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