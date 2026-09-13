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María Daniela cancela su show horas antes en Tijuana: está en el hospital

La cantante del dueto tiene que guardar reposo absoluto por órdenes médicas

Septiembre 12, 2026 • 
Alejandro Flores
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María Daniela

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María Daniela y su Sonido Láser se presentaría este sábado 12 de septiembre en Tijuana.

Pero los planes se frustraron por una situación delicada: María Daniela tuvo que ser hospitalizada de emergencia este mismo sábado por la mañana.
El diagnóstico no se ha dado a conocer públicamente pero fue tan delicado que los médicos le recomendaron reposo absoluto a la cantante, por lo que su concierto fue suspendido.

“Lo más importante en este momento es que María Daniela pueda descansar y recuperarse como debe”, publicó el dueto en un comunicado.

¿Por qué se canceló el show de María Daniela y su sonido láser?

La gira de María Daniela tiene fechas pactadas en octubre, entre ellas dos shows en Guadalajara. Esos conciertos hasta ahora siguen en cartelera.

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El comunicado de la agrupación aclara que el concierto tuvo buena venta en taquilla, rechazando cualquier suposición de que se canceló por falta de interés del público.

“Queremos agradecer muchísimo la respuesta que tuvo esta fecha desde que se anunció, así como el cariño y entusiasmo con el que recibieron el regreso de la banda a Tijuana”.

El concierto se pospuso para el 30 de octubre.

“Nos duele especialmente tener que hacer este cambio con tan poco tiempo de anticipación”, dice el comunicado.

Todos los boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha del 30 de octubre, 2026.

hospitalización
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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