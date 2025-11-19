Suscríbete
Famosos

Ricardo Pérez y ‘Slobotsky’ se burlan en ‘La Cotorrisa’ de la orientación sexual de Javier Alatorre

Los comediantes lanzaron comentarios hacía la apariencia del periodista de TV Azteca.

Noviembre 19, 2025 • 
Ericka Rodríguez
La-Cotorrisa-Javier-Alatorre.jpg

‘Los Cotorros’ se burlaron de Javier Alatorre en su programa.

YouTube

“¿Todos fingimos que no es gay?”.

Durante el episodio más reciente de ‘La Cotorrisa’, Ricardo Pérez, pareja de Susana Zabaleta, y ’Slobotzky’, emitieron una serie de comentarios y burlas hacia el conductor de noticias de TV Azteca, Javier Alatorre.

En su charla grabada, los comentaristas indicaron que el presentador “se veía cada vez más gay”, frase que generó molestia entre los seguidores del comunicador, quienes reprobaron ese tipo de humor y calificaron el comentario como inapropiado.

Los comediantes añadieron que la percepción se debía a que “se le nota” y, aunque señalaron que Alatorre nunca ha declarado públicamente ser gay, insistieron en que este tipo de rumores han circulado durante mucho tiempo.

Ricardo agregó que Javier “había cambiado” y cuestionó “¿todos fingimos que no es gay?”. Al tiempo que ‘Slobotsky’ remata que Alatorre “cero va a querer venir” al programa luego de sus dichos, pero sugiere que si no se toma las cosas como comedia, es un insulto.

Las críticas a los youtubers no tardaron en llegar y algunos usuarios recordaron que Pérez se ha quejado de la cobertura mediática, principalmente después de que su novia, Susana Zabaleta, sufriera una caída en el aeropuerto de la Ciudad de México mientras era abordada por reporteros.

Comentarios como “¿Pero a Ricardo y Susana no pueden cuestionarlos porque es acoso?” o “Lo sorprendente es que existan programas tan machistas e intelectualmente pobres”, circularon con fuerza en redes.

Javier Alatorre es uno de los conductores más influyentes de México. Nacido en Nayarit y con una trayectoria que supera las tres décadas en medios nacionales, ha sido la imagen principal del noticiero ‘Hechos’ de TV Azteca desde 1994.

Te puede interesar:
angelica-vale-otto-padron--divorcio.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian: ¿Cuáles son las peticiones de la demanda?
Noviembre 09, 2025
 · 
TVyNovelas
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con una fuerte reflexión
Noviembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cynthia klitbo.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Cynthia Klitbo explica que Ruby Gloss es trans y revela en quién se inspiró
Noviembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
lagranja-vip-.jpg
Famosos
Lola Cortés pide su salida inmediata de ‘La Granja VIP': “Mi decisión final es romper este compromiso”
Noviembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero

La figura del periodista se ha mantenido en el centro de la conversación pública tanto por su estilo directo como por su peso en las pantallas. A lo largo de los años, Alatorre se ha consolidado como uno de los comunicadores más vistos en horario estelar.

Los comentarios sobre la vida personal de Alatorre no son nuevos. Desde hace años, en redes sociales y foros de espectáculos circulan rumores sobre la orientación sexual del conductor, pese a que nunca ha emitido una declaración pública al respecto.

Ricardo Pérez Slobotzky
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
angelica-maria-divorcio-vale.jpg
Famosos
Angélica María habría quedado devastada porque Otto Padrón sorprendió a Angélica Vale con el divorcio
Noviembre 18, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
shiky-hospitalizado.jpg
Famosos
Shiky se salvó de “una situación crítica": Ya salió de terapia intensiva pero la infección sigue
Noviembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abogado-nodal-audiencia--.jpg
Famosos
Christian Nodal sí se presentó ante las autoridades por caso vs. Universal: Se armó zafarrancho a su llegada
Noviembre 18, 2025
 · 
TVyNovelas
El-Señor-de-los-cielos-actrices.jpg
Famosos
Actriz de ‘El Señor de los Cielos’ pide ayuda para su bebé que nació sorda: “los actores no son millonarios”
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Susana-González-Marcos-Montero.jpg
Famosos
Susana González cumple 15 años con Marcos Montero, de ‘Las estrellas bailan en Hoy’
Para muchos ha pasado desapercibido que la actriz mantiene un eterno noviazgo con el actor desde 2010.
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Raúl-Araiza-negocio-piramidal.jpg
Raúl Araiza cayó en un negocio piramidal y perdió su dinero: “me llevé al baile a dos cuates y a mi papá”
El conductor de ‘Hoy’ relató que fue víctima de la estafa disfrazada de negocio.
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cynthia-klitbo-ruby-.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo tras ser Ruby Gloss en '¿Quién es la máscara’?": “Si fuera hombre, sería trans o gay”
La actriz vivió una experiencia increíble en el programa de Miguel Ángel Fox.
Noviembre 18, 2025
 · 
Grisel Vaca
luto-bebe-perdida.jpg
Famosos
Conductora de televisión perdió a su bebé y se viste de luto: “Nos ha devastado profundamente”
“Es un momento muy doloroso”, escribió Anmarie Camacho.
Noviembre 18, 2025
 · 
TVyNovelas