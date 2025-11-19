Ricardo Pérez y ‘Slobotsky’ se burlan en ‘La Cotorrisa’ de la orientación sexual de Javier Alatorre

“¿Todos fingimos que no es gay?”.

Durante el episodio más reciente de ‘La Cotorrisa’, Ricardo Pérez, pareja de Susana Zabaleta, y ’Slobotzky’, emitieron una serie de comentarios y burlas hacia el conductor de noticias de TV Azteca, Javier Alatorre.

En su charla grabada, los comentaristas indicaron que el presentador “se veía cada vez más gay”, frase que generó molestia entre los seguidores del comunicador, quienes reprobaron ese tipo de humor y calificaron el comentario como inapropiado.

Los comediantes añadieron que la percepción se debía a que “se le nota” y, aunque señalaron que Alatorre nunca ha declarado públicamente ser gay, insistieron en que este tipo de rumores han circulado durante mucho tiempo.

Ricardo agregó que Javier “había cambiado” y cuestionó “¿todos fingimos que no es gay?”. Al tiempo que ‘Slobotsky’ remata que Alatorre “cero va a querer venir” al programa luego de sus dichos, pero sugiere que si no se toma las cosas como comedia, es un insulto.

Las críticas a los youtubers no tardaron en llegar y algunos usuarios recordaron que Pérez se ha quejado de la cobertura mediática, principalmente después de que su novia, Susana Zabaleta, sufriera una caída en el aeropuerto de la Ciudad de México mientras era abordada por reporteros.

Comentarios como “¿Pero a Ricardo y Susana no pueden cuestionarlos porque es acoso?” o “Lo sorprendente es que existan programas tan machistas e intelectualmente pobres”, circularon con fuerza en redes.

Javier Alatorre es uno de los conductores más influyentes de México. Nacido en Nayarit y con una trayectoria que supera las tres décadas en medios nacionales, ha sido la imagen principal del noticiero ‘Hechos’ de TV Azteca desde 1994.

La figura del periodista se ha mantenido en el centro de la conversación pública tanto por su estilo directo como por su peso en las pantallas. A lo largo de los años, Alatorre se ha consolidado como uno de los comunicadores más vistos en horario estelar.

Los comentarios sobre la vida personal de Alatorre no son nuevos. Desde hace años, en redes sociales y foros de espectáculos circulan rumores sobre la orientación sexual del conductor, pese a que nunca ha emitido una declaración pública al respecto.