Ricardo Casares confundió ‘La Granja VIP’ con ‘La Casa de los Famosos México’ y censuran el momento

Exconductores de ‘Venga la alegría’ han confirmado que tenían prohibido decir palabras como “hoy”, pues hacían referencia al nombre del programa matutino de Televisa, y en su lugar siempre dicen “este día”... Así que lo que ocurrió en vivo, seguramente le trajo un regaño a Ricardo Casares.

Queda en evidencia que todos los conductores de ‘Venga la alegría’ deben ser cuidadosos con cada frase que mencionan, pero Ricardo Casares simplemente se dio un resbalón la mañana de este 13 de octubre, cuando mencionó “La Casa de los Famosos México” en lugar de decir “La Granja VIP”, programa que estrenó el fin de semana en TV Azteca.

Así quedó en evidencia en vivo, y algunos televidentes pudieron grabar el momento exacto.

Todo ocurrió cuando felicitaba a su compañera Flor Rubio por su trabajo como panelista en “La Granja VIP”... Pero en lugar de decir el nombre del reality show, dijo el nombre completo del reality que recién terminó en Televisa y que Aldo De Nigris ganó en la tercera temporada.

“Vamos a darle un abrazo porque qué manera de debutar ayer en La Casa de los Famosos”, dijo Ricardo, mientras Flor Rubio le agradecía el gesto con un abrazo.

❌ ERROR EN VIVO 😳🙊

El conductor RICARDO CASARES confundió La Granja con La Casa de los Famosos durante el matutino y hasta felicitó a Flor Rubio por “su participación en LCDLF” 😂#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX #LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/C2O9J4J7ZD — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 13, 2025

La producción de Venga la alegría quiso salvar el momento, pues al publicar el programa completo en su canal de YouTube, eliminaron el fragmento donde Ricardo menciona La Casa de los Famosos México.

Puedes ver el corte en el minuto 4 del siguiente video:

¿Qué es La Granja VIP?

Adal Ramones conduce el proyecto junto a Kristal Silva, mientras que el panel de críticos estará integrado por Rey Grupero, Ferka, Linet Puente y Flor Rubio. La Granja VIP promete una convivencia extrema en la que 16 famosos dejarán la comodidad de su vida diaria para adentrarse en un entorno rural, donde las tareas de campo serán las protagonistas durante 10 semanas . La producción promete drama, polémicas y momentos impredecibles.

Como en la mayoría de los realities, cada semana el público tendrá la oportunidad de votar para decidir quién abandona la granja, hasta llegar al ganador final. La granja VIP cuenta con establos, donde habrá gallinas, vacas, cerdos y caballos, además de campos destinados a la siembra y cosecha, y cercas que requieran arreglos, y desde luego los granjeros deberán limpiar estiércol, cargar leña, cuidar a los animales y ordeñar vacas.

El propio show no es nuevo, pues es una adaptación de un formato internacional producido por Fremantle, que se ha realizado en más de 50 países.