Reynaldo Rossano, ‘El Papirrín’, no puede ver a sus hijos desde hace años: Su ex “los SECUESTRÓ Y MANIPULÓ”

“Los cuidé, estuvieron conmigo hasta los 15 años el mayor y 14 la menor, pero ya de ahí los perdí”.

El actor Reynaldo Rossano, mejor conocido como ‘El Papirrín’, hace una denuncia pública luego de que hace tres años no ha podido convivir con sus hijos, pues su exesposa, Karla Arreola, se lo habría impedido.

El histrión, destacado por su participación en el programa ‘Hoy’ o en la serie ‘Vecinos’, expresó que la madre de sus hijos los ha manipulado psicológicamente para que no lo busquen.

Rossano ha buscando opciones para restablecer el vínculo familiar, sin embargo, no lo ha conseguido, lo que le ha causado gran sufrimiento, apunta.

Añadió que en 2023, mientras intentaba acercarse a sus hijos, su ex lo denunció por incumplimiento de pensión alimenticia, pero él niega haber abandonados sus responsabilidades.

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@vengalaalegria ¡Reynaldo Rossano no puede ver a sus hijos! 😞 Con lágrimas en los ojos el actor y comediante expresa el dolor que siente el no poder ver a sus hijos y les envía un mensaje. 😭🙌🏻📺 #VLA ♬ sonido original - Venga La Alegría

“Los cuidé, estuvieron conmigo hasta los 15 años el mayor y 14 la menor, pero ya de ahí los perdí”, indicó Reynaldo.

Tras su divorcio, que se concretó en 2021, la convivencia se interrumpió de forma abrupta y hasta el momento, el actor no ha podido hablar con sus hijos incluso a través de redes sociales.

Según sus declaraciones, los menores lo tienen bloqueado de todos los medios, han modificado su comportamiento y hasta eliminaron su apellido de sus perfiles en redes sociales, aunque -según subrayó- no lo han hecho de forma legal.

“No quisiera negociar con terroristas psicológicos, porque lo que ha hecho es secuestrarlos y manipular la mente”. Dijo desconocer las verdaderas causas del cambio de actitud en sus hijos, y atribuyó el distanciamiento a la influencia de Arreola:

“Lo sé porque jamás les hice daño, yo los respeté, los he amado, y ese cambio tan drástico no puede venir de otro lado sino de una manipulación mental. Lo único que me queda es desearle el bien, para que mis hijos estén bien”.

Rossano añadió que este proceso le ha generado gran sufrimiento y que “siempre los voy a extrañar”. Sin embargo, prefiere “respetar lo que piden y esperar que ellos se acerquen, porque no quiero incomodar”.

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Finalmente, el actor expresó que enfrenta limitaciones legales para hablar públicamente del caso, pues tiene un “apercibimiento por el juez” y no puede brindar detalles, ya que habría sido la propia madre de sus hijos quien solicito silencio judicial.