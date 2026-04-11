Reviven a Pedro Infante a 69 años de su muerte para sonreír con Angélica María y promover el Mundial

Para explicar la fascinación por Pedro Infante, Irma Dorantes decía que lograba meterse en los sueños de las personas.

Dorantes, que fue su última pareja, nunca volvió a casarse tras la trágica muerte del Ídolo de Guamúchil y algo similar sucede con sus seguidores, que no lo pueden olvidar a pesar de que murió hace ya 69 años.

Esta memoria colectiva se ha reactivado con un comercial en el que aparece el actor y cantante interactuando con Angélica María: una de las fotos más conocidas de Pedrito (sonriendo de lado y con su asombroso sombrero de charro) fue manipulada con Inteligencia Artificial para responder a un comentario melancólico de Angélica María.

La historia de Pedro Infante y Angélica María

Ambos llegaron a actuar juntos en la película Los Gavilanes, en donde la actriz actúo siendo todavía una niña.

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En la película Infante y Angélica María representan una de las escenas más emotivas del cine mexicanos, en la que el actor muestra el encanto natural que proyectaba en cine pero la actriz también da señales de lo que sería el sello de su trayectoria.

En el comercial en el que se ve a Pedro Infante guiñando un ojo, también aparecen el portero acapulqueño Jorge Campos, el luchador El hijo del Santo, el mejor boxeador libra por libra Julio César Chávez, y la futbolista del América Scarlet Camberos.

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Gracias FAMILIA NORTHGATE GONZALEZ MARKET!!! pic.twitter.com/9W3eG82RqU — Julio César Chávez (@Jcchavez115) April 8, 2026

La aparición de estos íconos de la cultura popular y deportiva ha hecho que el comercial se viralice en redes sociales.