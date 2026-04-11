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Bárbara Torres en EXCELSA entrevista: Habla de la maternidad, el duelo y lo que le ha dado México

La actriz habla del trabajo, la maternidad, el duelo por sus padres y del país que eligió como hogar

Abril 10, 2026 • 
Gilberto Barrera
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Bárbara Torres

José Luis Ramos

Entre la risa, la orfandad y la gratitud, Bárbara Torres abrió su corazón como pocas veces. En entrevista exclusiva para TVyNovelas el podcast, compartió los pilares de su vida y su carrera: la perseverancia, el trabajo en equipo y la importancia de la salud mental.

Desde su llegada a México –el país que considera su lugar en el mundo– hasta el amor por la maternidad y el dolor por la pérdida de sus padres. Su historia conmueve porque está hecha de trabajo, amor, ausencias y una profunda verdad interior.

¿Hay una receta para el éxito?
Pues uno va aprendiendo con la vida. Yo lo único que sí creo es que en esta vida es superimportante la actitud y la perseverancia. Creo que son dos cualidades que hay que tener y, si no las tienes, hay que cultivarlas, porque es lo que te hace llegar a donde quieres llegar. La tenacidad, la perseverancia y la actitud. A veces te bajan la actitud, a veces hacen que no tengas tanta tenacidad, pero todo depende de la fuerza interna que cada uno tenga para seguir hasta donde quiere.

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¿Pensabas que ibas a ser la Bárbara Torres de hoy?
Pues mira, yo siempre quise trabajar de actriz, siempre quise que mi trabajo fuera reconocido. Siempre dije: “voy a ser famosa”, pero porque se va a reconocer mi trabajo, no por el simple hecho de “ay, soy famosa y ya”. Lo padre también de este trabajo es eso, y siempre lo quise.

Has alcanzado la fama de una manera muy particular, con mucho trabajo, pero también con ciertos personajes que te han catapultado. ¿Para qué te ha servido la fama?
Tiene su parte positiva, pero creo que es más padre la palabra reconocimiento. Siento que tengo una fama que va junto con un reconocimiento a mi trabajo, como le pasa a muchas personas, a muchos artistas, a muchas personas que han descubierto cosas importantes.

Este medio es complicado porque convergen muchas emociones: el ego y la pasión. ¿Cómo le has hecho para equilibrar todo?
Fíjate que yo creo que es un medio... no sé si la palabra sea complicado, te diría que es inten So, justamente porque vivimos de las emociones, jugamos con ellas. Porque si vas a una oficina de abogados también hay un montón de cosas, y si vas a un consultorio de médicos también. Y no estoy comparando las profesiones. Creo que hay otras profesiones donde hay más egos que en ésta, porque de repente aquí también es un trabajo en equipo: si tú no das espacio al compañero, la obra de teatro no sale. Yo creo totalmente en el trabajo en equipo y lo que siempre digo es: hasta para nacer se necesitan dos.

¿Cómo le haces para lidiar con la fama y la salud mental?
Creo que todo el mundo tendría que ir al psicólogo, no solamente los actores estamos bien loquitos. ¡Todos! Los actores, los periodistas, los músicos, todos los que andamos en esto estamos así “recucú”. Todos tenemos que hacer terapia. O sea, porque ahora está de moda el tema de la salud mental, pero la salud mental es de toda la vida.

¿Tienes dos hijos?
Sí, dos. Quería cuatro y me quedé con dos: de 21 y 18 años. Pero siguen siendo niños. Nunca dejan de serlo. Siempre fui una mamá muy barco y muy de contener. Fui mamá de “vamos a hacer cosas divertidas”, “vamos a hacer cosas nuevas”. Y ahora con mis hijos grandes me divierto más y hago más. Como que se agrandó más ese sentimiento de ser mamá. Amo ser mamá, es lo mejor que me pudo pasar en la vida. ¡Es lo máximo!

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Bárbara Torres y Gil Barrera, director de TVyNovelas

José Luis Ramos

¿Qué te ha dado México?
La vida entera, mi alegría, mi hogar. México es mi lugar en el mundo, o sea, encontré mi lugar en el mundo: es México. Mi mamá toda la vida me puso siempre Las mañanitas, aun viviendo en Argentina, amaba México. Para mí es mi lugar ideal.

¿Cómo lidiaste con el duelo de perder a tus padres?
Fue terrible el duelo de mi papá. Primero se fue él. Creo que era miércoles, porque luego tenía funciones jueves, viernes y sábado. Entonces, acomodaron todo para que yo pudiera hacer las funciones los días subsiguientes. Pero esa fue la mejor función que di en mi vida... de todas las funciones, de todas las obras de teatro que hice, de todas.

“Recuerdo que era un auditorio muy grande y habíamos puesto una veladora para recordar a mi papá en el escenario, terminó la función y la gente se paró y me aplaudieron de pie. En eso entró un pajarito rojo y dio una vuelta en el escenario. Me sentí muy huérfana, pero fue más fuerte la sensación de orfandad cuando se murió mi mamá”.

“Realmente te quedas así, sola en el mundo. Es terrible porque te quedas sin ninguna protección, sin nada. Pero se aprende, es difícil, pero se aprende”, nos dijo.

¿Qué le dices a la Bárbara niña que era tan feliz?
Que sigue sin gustarme que me peinen. Cuando yo era chiquita siempre quise tener pelo largo, entonces cuando tenían que desenredarme el cabello, yo me escondía de mi mamá bajo la mesa, no quería ni que me tocaran el pelo, nada. Y al día de hoy sigo igual. Lo otro que le diría es que la vida es hermosa y que está todo bien. Nunca tuve miedo, mi papá me enseñó a no tener miedo: la vida es como el mar, no hay que tener miedo para quien tiene precaución. Entonces es algo que siempre hice: trabajar y vivir con precaución, no con miedo. Soy bastante inconsciente a veces, pero a esa niña le diría que está todo bien, que no la estoy decepcionando.

Bárbara Torres TVyNovelas El Pódcast
Gilberto Barrera
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