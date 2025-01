Revelan que José Julián quiso dejar a Imelda Garza, pero algo ocurrió: ¿Joan Sebastian tuvo la culpa?

En medio de la denuncia que Maribel Guardia interpuso en contra de su nuera y que se selló con una decisión judicial que le otorgó a la actriz y cantante la custodia temporal de su nieto José Julián, salió a la luz un nuevo detalle que dejó entrever que la relación de Imelda Garza con su suegro, Joan Sebastián, no habría arrancado de la mejor manera.

¿Fue la desaprobación de Joan Sebastian el motivo por el que José Julián Figueroa habría contemplado la posibilidad de dejar a su novia, Imelda Garza ? Estos fueron los inéditos detalles de esta relación que hasta ahora fueron ventilados en unas declaraciones que no tardaron en viralizarse.

¿POR QUÉ JOAN SEBASTIAN NO APROBÓ A LA FAMILIA DE IMELDA GARZA?

Fue Christian Villegas, publicista de Maribel Guardia, quien durante una charla con la periodista Inés Moreno para su programa de YouTube “soltó la sopa” acerca del detalle que supuestamente le desagradó a Joan Sebastian .

“La señora hizo de las suyas (…) empezó a convivir y terminó en mal estado, cosa que no le pareció a Joan”

A decir de Villegas, cuando José Julián Figueroa comenzó a salir con Imelda Garza, sus intenciones fueron tan serias que pronto se la presentó a toda su familia y no sólo ello: sino que también invitó a la mamá de su novia a un festejo al que también acudió a Joan Sebastian.

El publicista de Maribel Guardia fue claro cuando aseguró que la futura suegra de José Julián Figueroa se comportó de una forma tan impertinente, que Joan Sebastian le cerró a la señora las puertas de su casa, aunque no aclaró si el desagrado también llegó a la misma Imelda Garza :

“La señora hizo de las suyas (…) empezó a convivir y terminó en mal estado, cosa que no le pareció a Joan y le dijo a Julián ‘por aquí no, no me vuelvas a traer a esta señora’, porque también se mostró muy arrojada”, detalló Christian Villegas en la entrevista.

¿QUÉ SE SABE DE LA SUPUESTA RUPTURA ENTRE JOSÉ JULIÁN FIGUEROA E IMELDA GARZA QUE ESTUVO A PUNTO DE OCURRIR?

Por otro lado, Christian Villegas reveló que José Julián sí estuvo a punto de romper con Imelda Garza debido a que su noviazgo ya no iba del todo bien; sin embargo, algo inesperado cambió todos sus planes de forma drástica: la llegada de su único hijo.

“Ella sale con que está embarazada, y pues ya ahí cuartea todo (…) él se hizo responsable porque fue lo que aprendió de sus papás”, expresó el publicista de Maribel Guardia .

Como ves, todavía hay “mucha tela que cortar” en este caso que sacudió a la farándula mexicana y que puso al descubierto lo que se vivía realmente en el círculo más íntimo de la familia de Maribel Guardia, quien en este momento está a cargo de su nieto José Julián de siete años.