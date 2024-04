Imelda, viuda de Julián Figueroa habla a un año de la trágica muerte: “Yo viví el verdadero amor”

El fallecimiento de Julián Figueroa, el 9 de abril de 2023, dejó un profundo hueco en sus seres queridos, principalmente en su madre, la actriz Maribel Guardia, en Marco Chacón, quien fue como un padre para el joven de apenas 27 años, en su esposa Imelda Garza y en su único hijo: José Julián.

Su muerte fue un duro golpe para la familia que sigue luchando para salir adelante en medio del dolor y la tristeza.

“Nos hemos tenido que apoyar mucho porque la situación que estamos viviendo es muy difícil, de hecho, ahorita estamos en una parte muy complicada del duelo porque, al principio, estás como en shock, luego empieza la parte en la que andas como mareado, yo este año ni lo he sentido, no he percibido bien el paso del tiempo, se ha pasado como agua y ha sido muy extraño porque no siento que muchas cosas que pasaron después de él, pasaron sin él, tengo muy revueltas las cosas, no siento que haya pasado un año”.

En entrevista exclusiva publicada en la versión impresa de TVyNovelas este lunes 8 de abril, continua diciendo:

“Y ahora esta etapa es la más dura porque es cuando empiezas a despertar, a sentir la ausencia, te das cuenta de que ya no está, creo que es la aceptación y es fea, estamos en la etapa más fea”, compartió Imelda desde la casa de Maribel Guardia, donde actualmente vive con su pequeño, quien ha sido su gran impulso para no dejarse vencer.

“Mi tía (Maribel Guardia) y yo nos hemos enfocado en el trabajo para distraernos un poco de todo porque han sido muchas cosas y el año ha sido muy pesado; trabajar sin duda a mí me ha ayudado muchísimo, también el hecho de que esté José Julián conmigo, él me impulsa para seguir adelante, para hacer mis cosas y no quedarme encerrada, distanciada del mundo, que a la mejor es lo que hubiera hecho cualquier persona, pero yo no podía, mi niño entró a primaria y tenía que estar con él”.

“La gente la puede ver fuerte, pero es su hijo y cada vez lo extraña más”

