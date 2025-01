Mariana Seoane está de luto: Reportan muerte de la señora Stella García

Después de varios meses de tratamiento y recuperación, la señora Stella García perdió la vida.

La mamá de Mariana Seoane atravesó una batalla contra el cáncer, proceso en el que la actriz la apoyó incansablemente y siempre guardaba la esperanza por una mejoría.

Sin embargo, este 26 de enero de 2025, se reportó la muerte de la señora Stella García. La periodista Maxine Woodside confirmó en su cuenta de Instagram: “Muere Stella Garcia mama de Mariana Seoane. Lo sentimos mucho querida Marianita. Estamos contigo”.

En sus redes sociales, Seoane publicó una imagen donde expresa tristeza...

Hace un año, Mariana Seoane nos contaba que su mamá había salido “limpia en su última tomografía. Si Dios quiere y lo permite, vendrá la recuperación lenta, pero espero que otra vez vuelva a agarrar fuerza, que sus musculitos se reparen”.

Pasaron varios meses donde la señora luchó. Incluso la actriz mencionó: “Yo sé que el día que eso pase (que muera), por más que yo diga ‘bueno, ella está descansando, su cuerpito dejó de sufrir’, nunca te preparas realmente para la pérdida de tus padres”.

Apenas hace unos días, Mariana Seoane agradecía por haber terminado un año más, e iniciar otro, junto a su madre:

Gracias a Dios por permitirme llegar al 2025 junto al amor de mis amores, mi madre..! Muy agradecida también x estar con mi padre, familia y amigos queridos!! Soy bendecida!

Y es que días antes, la actriz había pedido a Dios que su mamá no muriera en fechas de Navidad: “Hay mucha gente que está viviendo lo que yo estoy viviendo ahora, mi mamita está luchando, su cuerpo no le responde como ella quisiera, pero está luchando. Mientras hay vida, hay esperanza, le pido a dios que en estas fechas no se la vaya a llevar”, dijo a la prensa

Descanse en paz.