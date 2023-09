El día que Joan Sebastian corrió a Addis Tuñón de un palenque... ¡a balazos!

La conductora de televisión Addis Tuñón se volvió tendencia al narrar la experiencia que vivió con Sergio Andrade, cuando estuvo a punto de entrar a sus filas; hace unos meses, no dudó en narrar una experiencia que vivió con Joan Sebastian.

Fue en una edición del programa “De primera mano” que Addis Tuñón compartió una curiosa anécdota que tuvo con Joan Sebastian , quien de acuerdo con la comunicadora, reaccionó de una manera inesperada a una pregunta que no le agradó e incluso disparó al aire.

¿Cuál fue la pregunta que no le gustó a Joan Sebastian y que ocasionó que corriera a Addis Tuñón prácticamente a balazos? En TVyNovelas rememoramos esta interesante narración que puedes escuchar en YouTube, donde hay un video de la entrevista.

EL DÍA QUE JOAN SEBASTIAN CORRIÓ A ADDIS TUÑÓN A BALAZOS DE UN PALENQUE

De acuerdo con Addis Tuñón, fue durante una entrevista que tuvo con Joan Sebastian en un palenque que tuvo lugar esta curiosa anécdota: en cierto momento de la charla, la periodista le preguntó a Joan por el nacimiento de su hija Juliana Figueroa, fruto de su relación con Érica Alonso.

Al parecer, Joan Sebastian no quería que ese tema saliera a la luz y la pregunta le molestó tanto que sacó una pistola e hizo disparos al aire: “Joan Sebastian me hizo correr porque le hice una pregunta que no le parecía”, rememoró Addis Tuñón ante Gustavo Adolfo Infante.

“Don Federico Figueroa me advirtió que si la hacía (preguntar sobre Juliana) me iba a ir muy mal, sacaron el arma y córrele con tu camarógrafo (...), con todo y tripié y cámara”, narró Addis Tuñón.

CRITICAN EN YOUTUBE A ADDIS TUÑÓN POR RECORDAR ANÉCDOTA CON JOAN SEBASTIAN

A muchos usuarios de YouTube no les pareció correcto que Addis Tuñón contara esta experiencia, sobre todo después de la muerte de Joan Sebastian, e incluso dudaron de su veracidad.

“Por qué decirlo a tantos años de que no está Joan Sebastian”, “Porque ahora ya no se toman el riesgo de que el sr les dé la misma advertencia”, “La Adis ya no sabe de quién colgarse de los Figueroa. Primero hablé y hablé de su sobrina la viuda y ahora con eso” y “Yo a Addis no le creo nada. Solo quiere figurar. También dijo que conocía a Araceli Arambula y ella la desmintió", son algunos de los comentarios que se leen en el video original.