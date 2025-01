Imelda Garza le hizo una emotiva súplica a Maribel Guardia tras la denuncia por la custodia de José Julián

El pleito entre Imelda Garza y Maribel Guardia continúa, pues a pesar de que las autoridades resolvieron dejar a José Julián a cargo de su abuela, al menos temporalmente, siguen enfrentándose con distintas declaraciones. En esta ocasión, la encargada de hablar fue la viuda de Julián Figueroa, quien usó sus redes sociales para rogar por el regreso de su hijo.

Imelda Garza le suplicó a Maribel Guardia y Marco Chacón que le devuelvan a su hijo

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, plataforma en la que ha estado compartiendo algunas actualizaciones del caso contra la familia de Julián Figueroa, a la que acusa de querer arrebatarle a su primogénito, Imelda Garza le dedicó un ruego a la actriz costarricense para que reconsidere todo lo que está haciendo en su afán de separarlos.

"¡REGRÉSENME A MI NIÑITO! ¡ESTOY DESTROZADA! Maribel Guardia y Marco Chacón hacen lo imperdonable. Me quitan al amor de mi vida, no me dejan ver a mi hijo. 16 horas esperé por él en el frío, en la calle, se lo llevaron sin mi permiso y lo dejaron encerrado, sin comida, sin abrigo. Ya no lo volví a ver, nos pusieron mil trabajas. Tiene que haber justicia. No es posible que le quiten todo lo que tiene a una madre”, escribió la actriz de 28 años, quien tras la resolución de las autoridades, desmintió su presunto consumo de drogas y aseguró que hasta ese momento no se le había hecho ninguna prueba en la sangre.

Las fuertes acusaciones que Imelda Garza lanzó contra Maribel Guardia y su esposo

Cabe recordar que desde que se dieron a conocer los primeros detalles de la denuncia, Imelda Garza Tuñón compartió en declaraciones para TVyNovelas, que este problema se detonó a partir de que decidió abandonar la residencia de su exsuegra, con el fin de empezar una nueva vida junto al pequeño. Por otra parte, acusó también a Marco Chacón de estar tomando represalias en su contra por haberlo descubierto siéndole infiel a Maribel Guardia, dichos que más tarde el abogado negó rotundamente.