Lupita D’Alessio no sigue en Instagram a uno de sus hijos pero se defiende de quienes la critican

La crisis matrimonial de Jorge D’Alessio y Marichelo salió a la luz pública cuando sus fans descubrieron situaciones peculiares en sus redes sociales.

Marichelo dejó de seguir a Jorge en su Instagram y aunque él sí la tiene todavía entre sus contactos, ha dejado de compartir fotos en común, evidenciando que por ahora hacen vidas separadas.

Por ejemplo, cada uno de ellos acudió a festejos familiares con sus respectivos parientes, a pesar de que anteriormente aparecían juntos en estos eventos o al menos reaccionaban en sus perfiles de Instagram.

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Por eso ha resultado igual de peculiar otro descubrimiento que atañe a la matriarca de la dinastía D’Alessio, Lupita.

La cantante, conocida como la Leona Dormida, solamente tiene entre sus personas seguidas en Instagram a dos de sus hijos: Ernesto y Cesar.

Es evidente que no sigue a Jorge, lo cual generó algunas críticas y suposiciones.

Captura de la búsqueda en el perfil de Lupita D’Alessio Instagram

Ante estos comentarios, Lupita D’Alessio respondió con un mensaje claro y basado en su fe.

“Es de risa pensar que pueda depender de las redes sociales, de quién me sigue y quién no”, escribió la cantante.

La crisis de Jorge D’Alessio y Marichelo

El texto también fue interpretado por algunos otros fans como una reacción a la situación que viven Jorge y Marichelo.

En entrevista para Jorge Ugalde, transmitida en '¡Cuéntamelo ya!’, el líder de Matute que actualmente participa en “Juego de Voces”, confirmó esta crisis en su matrimonio:

“Sí, efectivamente estamos pasando por un momento complicado y no sabemos si se arreglará o no, lo dejo en manos de Dios y tiempo al tiempo... Pero lo que sí, es que no tengo más que agradecimiento y amor por la madre de mis hijos porque es una reina”.

Lupita D’Alessio agregó en su mensaje de Instagram un breve texto en el que restó importancia a la interacción en redes sociales y ponderando que las relaciones se basan en la interacción física, no digital.