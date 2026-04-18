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Reportan que Bárbara Torres se desmayó en Tamaulipas y fue hospitalizada

Paramédicos la atendieron en el hotel donde se hospedaba.

Abril 18, 2026 • 
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Bárbara Torres

Medios locales reportan que la mañana de este sábado 18 de abril de 2026, la actriz Bárbara Torres sufrió un par de desmayos mientras se encontraba hospedada en un hotel de Matamoros, Tamaulipas.

La situación alertó a los trabajadores del Hotel Alameda, quien solicitaron ayuda de servicios médicos.

La actriz fue atendida y subió a una ambulancia, donde fue trasladada a una clínica privada para recibir atención necesaria.

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Bárbara Torres, reconocida por su personaje de “Excelsa”, se encontraba en la ciudad de Matamoros como parte de una gira teatral cuando ocurrió el incidente.

Según algunas versiones, Bárbara se desmayó dos veces. Sin embargo, no se dieron a conocer más detalles de su estado de salud.

Por otro lado, Sabine Moussier, sostuvo un pleito con los medios de comunicación locales, pues intentaba impedir que grabaran a Bárbara siendo asistida por los paramédicos.

@alan.velazquezel12

#BarbaraTorres#Excelsa ” se siente mal en #Matamoros y #SabineMoussier salió melesta 😱

♬ sonido original - Alan Velazquez

Bárbara Torres
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