René Strickler y Rubí estrenan habitación de lujo, ¿quiénes terminaron en la bodega de ‘¿Apostarías por mí?’?

Las 12 parejas ya tienen dinero para sus primeras apuestas en el reality show

Enero 18, 2026 • 
Alejandro Flores
rene rubi votarias por mi.jpg

René y Rubí ganaron un privilegio semanal

Instagram

René Strickler y Rubí fueron los más votados por los televidentes en la noche de estreno de "¿Apostarías por mí?”.

La pareja de actores tuvo un inicio prometedor pues ganaron su primera ronda de retos, lo que les valió tener cinco mil dólares extra durante la primera semana de este reality show.
Pero también les permitió competir por la habitación Diamante, la de más lujo dentro de la Villa en la que, a partir de este domingo 18 de enero, 12 parejas de famosos vivirán y competirán para demostrar que el amor es más importante que el dinero.
René y Rubí compitieron contra Franco y Breh, y Alina y Jim, quienes también ganaron sus respectivos retos y cinco mil dólares extra.

¿Quiénes dormirán en la bodega?

Durante la transmisión del estreno, los televidentes pudieron votar y eligieron a René y Rubí para vivir a todo lujo durante la primera semana.
Pero como parte de ese privilegio, los actores tuvieron que castigar a otra pareja y mandarla a dormir en la bodega, un espacio pequeño, gris, sin cama y que está ubicado fuera de la villa.

René entonces eligió a Gigi Ojeda y David Leal, cantantes de urbano que aceptaron con resignación.

Gigi y David caminaron entonces hacia la bodega, que está en uno de los extremos de la villa y se trata de una habitación pequeña incluso en cuanto a la altura: apenas caben de pie los cantantes. Tienen una colchoneta en vez de cama y no hay espacio más que para acostarse y levantarse.

¿Con cuánto dinero entraron a la villa las parejas?

Todas las parejas comenzaron el reality show con 10 mil dólares pero antes de entrar a la villa fueron sometidos a su primera prueba. De ahí, tres parejas salieron con 5 mil dólares más y tres parejas con 5 mil menos.
Las parejas que ganaron sus retos fueron René Strcikler y Rubí; Alina Lozano y Jim Velásquez; y Franco Tradardi y Breh. Ellos entraron pues a la villa con 15 mil dólares.

Cada una de esas tres parejas eligió a otro para quitarlo 5 mil dólares. Las elegidas para perder fueron Adrián di Monte y Nuja; Laysha y el Malito; y Lorenzo Méndez y Claudia Galván.

Alejandro Flores
Alejandro Flores
