Burlas y acusación de ‘misoginia’: Periodistas ponen bajo la lupa el Caso Susana Zabaleta

En La esquina de las primicias, siete expertos y periodistas de espectáculos analizaron las consecuencias del caso

September 26, 2025 • 
TVyNovelas
La esquina de las primicias reunió a expertos en el tema

Lo que comenzó como un incidente ha crecido hasta convertirse en un caso para reflexionar sobre la relación prensa-artista.

María Luisa Valdés Doria, Ernesto Buitrón, Santiago Vizl, Gustavo Adolfo Infante, Maryfer Centeno y Andrés Merigo fueron convocados en La Esquina de las Primicias para debatir sobre el tema.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez tuvieron un altercado con reporteros que hacen la cobertura de guardia en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Susana tuvo un tropiezo y Ricardo tuvo algunos pisotones. La respuesta fue ejecutada por Pérez ese mismo día junto con Slobotzky, con quien conduce el podcast de La Cotorrisa: hicieron una parodia de los programas de espectáculos.

De hecho, ese fue el punto de partida para el debate en La esquina de los famosos, programa conducido por Gilberto Barrera, director de la revista TVyNovelas.

El mensaje de Ricardo Pérez

Gustavo Adolfo Infante reveló que Ricardo Pérez lo contactó en un par de ocasiones: uno, para mandarle una carta; dos, para mandarle el video de la parodia antes de que lo subieran a internet.

“Me escribe para decirme que sí hablamos mal de ellos; para decirme que ‘aunque les arda... yo defiendo a mi pareja’ y que quiere dejar una semilla en mi conciencia porque ahora los virales son los que hacen buenas obras”, contó Gustavo Adolfo.

En opinión de María Luisa Valdés Doria, esta actitud de Susana Zabaleta -de negarse a hablar sobre sus asuntos personales públicamente- es algo reciente y surgió desde que comenzó su noviazgo con Ricardo Pérez.

“Cuando adoptó a su hijo, habló sin problema del tema; cuando se peleó con Carla Estrada, también. Ella nunca se había negado a tocar esos temas”.

Por su parte, Ernesto Buitrón fue más incisivo al señalar que, en su opinión, si no fuera por esos temas personales, no se hablaría de Zabaleta.

“Mencionen un número 1 que tenga en su carrera”, retó el periodista.

La propuesta de solución

También se habló del segundo encuentro de Susana Zabaleta con los periodistas gritaron “prensa digna” y luego la abuchearon. La cantante respondió a través de su cuenta de Instagram con un video en el que acusó que ese abucheo era misoginia.

En este tema, tanto Maryfer Centeno como Merigo opinaron que “el abucheo no debió existir”.

Sin embargo, también todos los panelistas estuvieron de acuerdo en que no fue, de ninguna manera, un acto de misoginia.

Finalmente, se pusieron sobre la mesa dos propuestas: María Luisa Valdés Doría pidió retomar el ejemplo que se hizo con Diego Luna hace una década y dejar de entrevistar por completo a Zabaleta.

Gustavo Adolfo Infante estuvo casi de acuerdo por con el matiz de que no se trata de un veto sino de una recomendación:

“En este momento conviene alejarse de ella un tiempo. Porque todo pasa, y esto va a pasar y si su público quiere escucharla, lo hará”.

Susana Zabaleta Gustavo Adolfo Infante
TVyNovelas
